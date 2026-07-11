Eklat nach Femizid-Aussage in RTL-Show: Das sagt der Sender dazu

5.336 Klicks
0 Reaktionen
❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

Nachdem in der vierten Episode von Bad Boyfriends Nacktfotos einer toten Frau auf dem Handy eines Teilnehmers für Kritik sorgten, hat sich RTL nun dazu geäußert

Von Karolin Wiltgrupp

Teneriffa/Köln - Die aktuelle Folge des neuen RTL+-Formats "Bad Boyfriends" hat nicht nur so manchen Zuschauer verstört zurückgelassen, sondern auch massiv für Kritik gesorgt. Grund dafür waren Nacktfotos einer inzwischen verstorbenen Frau auf dem Handy von Teilnehmer Maki (32) und dessen plumpe Erklärung dafür. Nun hat der Sender Stellung bezogen.

Moderatorin Charlotte Engelhardt (47, l.) unterzog Makis Smartphone einem Handycheck. Was Michelle (29, r.) auf diesem entdeckte, bereitete ihr keine Freudentränen.
Moderatorin Charlotte Engelhardt (47, l.) unterzog Makis Smartphone einem Handycheck. Was Michelle (29, r.) auf diesem entdeckte, bereitete ihr keine Freudentränen.  © Bildmontage: RTL (2)

Gegenüber TV-Movie ließ RTL verlauten: "Die Konfrontation mit den Inhalten auf dem Zweithandy ist ein wesentlicher Bestandteil der Beziehungsgeschichte von Michelle und Maki und damit ein zentrales Element der in 'Bad Boyfriends' erzählten Handlung. Gleichzeitig legen wir großen Wert darauf, mit sensiblen Themen verantwortungsvoll umzugehen und die Persönlichkeitsrechte aller Betroffenen zu schützen."

"Die Darstellung der Inhalte beschränkt sich auf das für die erzählte Handlung erforderliche Maß. Den Teilnehmenden stand während der Dreharbeiten psychologische Betreuung zur Verfügung und sie werden auch während der Ausstrahlung begleitet", hieß es.

Doch was genau war passiert? In der vierten Episode erhält Freundin Michelle (29) Zugriff auf zwei Handys ihres Partners und kann nicht glauben, was sie auf einem der Smartphones entdeckt: In der Fotomediathek sind mehrere intime Aufnahmen einer anderen Frau zu sehen.

Show-Hammer bei RTL! Es betrifft das "Dschungelcamp" und "Let's Dance"
RTL Show-Hammer bei RTL! Es betrifft das "Dschungelcamp" und "Let's Dance"

Der Hintergrund der Schnappschüsse erhält jedoch einen bitteren - fast pietätlosen - Beigeschmack, als Maki erklärt, dass die Dame auf den Bildern von ihrem Freund umgebracht worden sein soll!

Zuschauer kritisieren RTL für Ausstrahlung

Schon im "Sommerhaus" sorgte die Beziehung von Michelle und Maki für Kopfschütteln.
Schon im "Sommerhaus" sorgte die Beziehung von Michelle und Maki für Kopfschütteln.  © RTL

Zwar nennt der 32-Jährige keine weiteren Details. Seine Aussage reicht jedoch aus, um nicht nur bei Michelle für Bestürzung zu sorgen.

RTL hatte bereits die Folge zuvor mit einer Warnung versehen, in der es hieß: "Wir bitten euch, mit dem in der heutigen Sendung behandelten Thema respektvoll und verantwortungsbewusst umzugehen. Bitte steht von Spekulationen ab. Hinter jeder Geschichte stehen reale Menschen - Angehörige und Freunde - deren Privatsphäre es zu schützen gilt. Vielen Dank für eure Rücksicht und euren respektvollen Umgang."

Trotzdem empfanden viele Zuschauer die Ausstrahlung eines so sensiblen Themas äußerst bedenklich.

TV-Hammer! RTL holt Peter Kloeppel aus TV-Rente zurück
RTL TV-Hammer! RTL holt Peter Kloeppel aus TV-Rente zurück

Auf Instagram kritisierte eine Nutzerin: "Unabhängig davon, ob damit eine Lüge von Maki aufgedeckt werden sollte, frage ich mich, ob man so eine Aussage wirklich hätte senden müssen. Für mich wirkt das respektlos gegenüber den Angehörigen und macht aus einer tragischen Gewalttat einen beiläufigen TV-Moment."

Titelfoto: Bildmontage: RTL (3)

Mehr zum Thema RTL: