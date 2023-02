Henrik Stoltenberg vom Gericht verurteilt: RTL löscht alle Folgen mit dem Reality-Star!

RTL hat sich nach der Verurteilung von Henrik Stoltenberg (26) offiziell von dem Reality-Star distanziert. © Instagram/Henrik Stoltenberg

Wie der Kölner Sender am heutigen Donnerstag mitteilte, wurde ein aktueller Dreh mit "Bonschlonzo"-Henrik mit sofortiger Wirkung abgebrochen.

Außerdem habe man sich dazu entschieden, sämtliche Folgen, in denen Henrik zu sehen ist, von der hauseigenen Streaming-Plattform RTL+ zu entfernen, heißt es in einem Statement.

Demnach sind gleich eine ganze Reihe an Shows, in denen der TV-Tausendsassa in der Vergangenheit mitgewirkt hat, betroffen: "Love Island" (Staffel 4), "Temptation Island VIP" (Staffel 2) und einzelne Folgen von "The Real Life - #nofilter" sind bereits nicht mehr bei RTL+ verfügbar (Stand: 14 Uhr).

"Weder die Vorwürfe gegen Henrik Stoltenberg noch der Gerichtstermin waren uns bis zur aktuellen Berichterstattung bekannt", teilte der Sender weiterhin mit. Man distanziere sich "mit sofortiger Wirkung" von dem Ex-Kuppelshow-Teilnehmer.

"RTL+ und filmpool legen großen Wert auf Fairness und Toleranz und wir distanzieren uns in aller Form von diskriminierenden oder beleidigenden Äußerungen", begründete RTL seine Entscheidung.