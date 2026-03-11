Hiobsbotschaft für RTL: Nächster "Ninja Warrior"-Liebling verkündet Show-Aus

Köln - Nächste Hiobsbotschaft für alle " Ninja Warrior Germany "-Fans: Nach Ex-Sieger René Casselly (29) hat nun auch noch das zweite Aushängeschild der RTL -Show sein Aus bestätigt.

Kletterspezialist Moritz Hans (30) wird in diesem Jahr nicht bei "Ninja Warrior Germany" dabei sein. © Jörg Carstensen/dpa

Seit der ersten Staffel 2016 stand Moritz Hans bei jeder seiner Teilnahmen im Finale. 2017 krönte er sich zum "Last Man Standing". 2019 bezwang er gar den gefürchteten Parcours-Endgegner namens "Mount Midoriyama", doch Casselly war schneller.

Wer sich in diesem Jahr wieder auf die Performance des 30-jährigen Kletterspezialisten gefreut hat, wird allerdings enttäuscht. Auf Instagram kündigte Hans jetzt schweren Herzens seinen temporären Ausstieg aus der beliebten RTL-Produktion an.

Grund für seine Absage sind massive gesundheitliche Probleme. "Diese Entscheidung tut weh! Fast so sehr wie meine linke Schulter, die mir seit knapp einem Jahr Probleme macht", schrieb der Ausnahmeathlet in einem emotionalen Posting.

Erklärend schob er dann noch hinterher: "Und wer die Show kennt, weiß, was dieser Sport den Schultern abverlangt: weite Sprünge, harte Einschläge, explosive Bewegungen und im Wettkampf auch mal deutlich über die Schmerzgrenze hinaus."

Am Ende siegte die Vernunft über die Leidenschaft für den Sport. "Ich liebe diese Show. Ich liebe den Wettkampf. Aber ich liebe es auch, langfristig gesund und leistungsfähig zu bleiben", erklärte Hans weiter. Deshalb habe er sich "dagegen entschieden".