Andauernder TV-Quoten-Sturzflug von Stefan Raab: Jetzt reagiert RTL
Köln - Egal, welches Format Stefan Raab (59) zuletzt auf die Mattscheibe gebracht hat, interessiert hat es kaum jemanden. Jetzt hat RTL auf das Quoten-Debakel reagiert!
"Der Raab-Deal ist das Smarteste, was ich in meinem Leben gemacht habe", betonte RTL-Programmmanagerin Inga Leschek im Herbst 2024, kurz nachdem der Kölner Sender den sensationellen Fünf-Jahres-Vertrag mit dem Entertainer festgezurrt hatte.
Doch was ursprünglich als das Comeback des Jahrzehnts angepriesen wurde, mutiert immer mehr zum Sorgenkind. Hat sich die Meinung der 45-Jährigen zu ihrem vermeintlichen Mega-Coup inzwischen geändert? Die klare Antwort: Nein!
In einem Interview mit dem "Spiegel" stellt Leschek klar, dass sie und der Sender auch weiterhin an Raab glauben. "Die linearen Quoten sind maximal die Hälfte der Wahrheit", begründet sie ihren Standpunkt.
"Streaming-Performance" und "zeitversetzte Nutzung" würden bei der Bewertung der Zuschauer-Gunst stets ignoriert werden. Allerdings gibt RTL die Abrufzahlen offiziell nicht preis, weshalb sich die Aussagen der 45-Jährigen nicht überprüfen lassen.
Laut den Verantwortlichen findet Raab virtuell also offenbar sein Publikum - und das in einer Menge, die den Sender aktuell noch zufriedenstellt. In Wahrheit geht es den TV-Machern aber auch noch um etwas anderes: Aufmerksamkeit!
Egal, ob negativ oder positiv: Stefan Raab löst Reaktionen aus
"Man braucht Menschen wie ihn, die für Gesprächsstoff sorgen, besonders jetzt, da der Fernseh- und Streamingmarkt so fragmentiert ist wie noch nie. Wir müssen auffallen – und was Raab sich auch einfallen lässt, es löst Reaktionen aus", erklärt Leschek vielsagend.
Die 45-Jährige ist nach wie vor felsenfest davon überzeugt, dass der gelernte Metzger auch in der heutigen Zeit noch ein großes Publikum fesseln kann. Besagte Reaktionen seien "nicht immer wertschätzend, aber damit können wir umgehen".
Den Beweis, die Zuschauer auch zehn Jahre nach seinem ursprünglichen Gang in die TV-Rente noch massenhaft vor die Flimmerkiste locken zu können, blieb er bislang allerdings schuldig. Raabs Comeback-Show wurde bereits im Mai abgesetzt.
In ihrer Argumentation hält Leschek aber mit einer anderen - offenbar viel wichtigeren Zahl dagegen: "Seit er bei RTL ist, wurden 74.000 Artikel über ihn geschrieben. Welcher andere Künstler in Deutschland löst so ein gewaltiges Medienecho aus?"
Titelfoto: Bildmontage: Sven Hoppe/dpa, Rolf Vennenbernd/dpa