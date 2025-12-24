Inklusive eines Filmklassikers: Diese Highlights warten an Weihnachten bei RTL auf Euch

Köln - Geschmückter Weihnachtsbaum, leckere Plätzchen, der eine oder andere Glühwein und Zeit mit der Familie: Das sind alles Dinge, die in Deutschland zu einer besinnlichen Weihnachtszeit gehören. Aber auch ein paar Filmklassiker zum Fest dürfen nicht fehlen. Vor allem bei RTL dürfen sich Weihnachts-Fans auf zahlreiche TV-Highlights freuen - und der Klassiker schlechthin läuft jetzt ebenfalls beim Kölner Privatsender.

Chevy Chase (heute 82) spielt den tollpatschigen Familienvater Clark Griswold in "Schöne Bescherung". © RTL / Warner Bros. Ent.

Bereits an Heiligabend, 24. Dezember, zeigt RTL wieder einige Weihnachtsfilme. So flimmert um 16.50 Uhr die bekannte Familie Griswold in "Schöne Bescherung" über die TV-Bildschirme.

Das Highlight des Tages dürfte dann aber zur Primetime die "Sissi"-Trilogie sein. Erstmals seit vielen Jahren laufen die Kultfilme mit Romy Schneider (†43) und Karlheinz Böhm (†86) nicht in der ARD, da der Kölner Privatsender die Senderechte erworben hat.

Los geht es wie gewöhnlich mit dem Auftaktstreifen "Sissi", in dem sich die junge Prinzessin Elisabeth unsterblich in Kaiser Franz-Josef verliebt.

Um 22.15 Uhr folgt Teil zwei: In "Sissi - Die junge Kaiserin" kämpft Elisabeth mit den Tücken des Palastalltags und erkennt, dass das höfische Leben alles andere als ein Märchen ist.

"Sissi - Schicksalsjahre einer Kaiserin" rundet den kaiserlichen Filmabend schließlich ab 0.20 Uhr ab.