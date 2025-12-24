Inklusive eines Filmklassikers: Diese Highlights warten an Weihnachten bei RTL auf Euch
Köln - Geschmückter Weihnachtsbaum, leckere Plätzchen, der eine oder andere Glühwein und Zeit mit der Familie: Das sind alles Dinge, die in Deutschland zu einer besinnlichen Weihnachtszeit gehören. Aber auch ein paar Filmklassiker zum Fest dürfen nicht fehlen. Vor allem bei RTL dürfen sich Weihnachts-Fans auf zahlreiche TV-Highlights freuen - und der Klassiker schlechthin läuft jetzt ebenfalls beim Kölner Privatsender.
Bereits an Heiligabend, 24. Dezember, zeigt RTL wieder einige Weihnachtsfilme. So flimmert um 16.50 Uhr die bekannte Familie Griswold in "Schöne Bescherung" über die TV-Bildschirme.
Das Highlight des Tages dürfte dann aber zur Primetime die "Sissi"-Trilogie sein. Erstmals seit vielen Jahren laufen die Kultfilme mit Romy Schneider (†43) und Karlheinz Böhm (†86) nicht in der ARD, da der Kölner Privatsender die Senderechte erworben hat.
Los geht es wie gewöhnlich mit dem Auftaktstreifen "Sissi", in dem sich die junge Prinzessin Elisabeth unsterblich in Kaiser Franz-Josef verliebt.
Um 22.15 Uhr folgt Teil zwei: In "Sissi - Die junge Kaiserin" kämpft Elisabeth mit den Tücken des Palastalltags und erkennt, dass das höfische Leben alles andere als ein Märchen ist.
"Sissi - Schicksalsjahre einer Kaiserin" rundet den kaiserlichen Filmabend schließlich ab 0.20 Uhr ab.
Kultfilm der Neuzeit: RTL zeigt "Der Grinch"
Wer die Filme am Heiligabend verpasst oder wer nicht genug bekommen kann, der darf sich am 1. Weihnachtsfeiertag auf eine weitere Ladung "Sissi" freuen. Denn: RTL wiederholt alle drei Streifen tagsüber (Teil eins: 10.35 Uhr; Teil zwei: 12.30 Uhr; Teil drei: 14.25 Uhr).
Aber sowohl der 1. als auch der 2. Weihnachtsfeiertag stehen auch im Zeichen vom lustigen Kobold Pumuckl. Abermals bringt der TV-Sender "Neue Geschichten vom Pumuckl" am Nachmittag im Free-TV.
An den beiden Tagen ist sowohl die erste als auch die zweite Staffel der Neuverfilmung zu sehen.
Mit "Der Grinch" zeigt der Privatsender zudem einen Kult-Film der Neuzeit. Der Streifen von 2018 läuft am 2. Weihnachtstag um 15.55 Uhr.
Ebenfalls an beiden Feiertagen läuft ein Weihnachts-Special von "Wer wird Millionär?".
Am 25. und am 26. Dezember wird Moderator Günther Jauch (68) die TV-Zuschauer an den Bildschirmen um 20.15 Uhr begrüßen.
Titelfoto: Bildmontage: RTL / BetaFilm, RTL / Warner Bros. Ent., RTL / NEUESUPER.RTL / © 2018 Universal Studios. All Rights Reserved.