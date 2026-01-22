Junges Publikum pfeift auf RTL: "Bergretter"-Star soll Quote retten - und scheitert

Köln - Um ein jüngeres Publikum anzulocken, setzt RTL seit Dienstag auf "Die Bergretter"-Star Sebastian Ströbel. Ein Blick auf die Primetime-Quoten verrät allerdings nichts Gutes.

"Einsatz Seeler – Ein Lübeck-Krimi" mit Schauspieler Sebastian Ströbel (48) konnte die Quoten-Hoffnungen von RTL zum Start noch nicht erfüllen. © Sandra Hoever Photography/RTL/dpa

Der 48-jährige Schauspieler übernahm in dieser Woche erstmals die Hauptrolle am sogenannten "Tödlichen Dienst-Tag". Immerhin 2,15 Millionen Zuschauer zappten zur Premiere von "Einsatz Seeler – Ein Lübeck-Krimi" beim Kölner Privatsender rein.

Mit einem Marktanteil von zehn Prozent beim Gesamtpublikum legte die brandneue Serie damit einen ordentlichen Auftritt hin. In der werberelevanten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen sah das allerdings schon wieder anders aus.

Hier betrug der Marktanteil nur 6,1 Prozent, dabei ist genau diese Zielgruppe für RTL so wichtig. Selbst in der erweiterten Zielgruppe der 14- bis 59-Jährigen blieb "Einsatz Seeler" mit 8,1 Prozent deutlich hinter den hochgesteckten Zielen zurück.

Der Abstand zu "Die Bergretter" ist zudem gewaltig. Im Herbst 2025 erzielte die Reihe durchschnittlich rund 4,25 bis 4,45 Millionen Zuschauer pro Folge, was einen Marktanteil von etwa 18 bis 20 Prozent bedeutete. Werte, von denen RTL derzeit nur träumen kann.