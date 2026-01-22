Junges Publikum pfeift auf RTL: "Bergretter"-Star soll Quote retten - und scheitert
Köln - Um ein jüngeres Publikum anzulocken, setzt RTL seit Dienstag auf "Die Bergretter"-Star Sebastian Ströbel. Ein Blick auf die Primetime-Quoten verrät allerdings nichts Gutes.
Der 48-jährige Schauspieler übernahm in dieser Woche erstmals die Hauptrolle am sogenannten "Tödlichen Dienst-Tag". Immerhin 2,15 Millionen Zuschauer zappten zur Premiere von "Einsatz Seeler – Ein Lübeck-Krimi" beim Kölner Privatsender rein.
Mit einem Marktanteil von zehn Prozent beim Gesamtpublikum legte die brandneue Serie damit einen ordentlichen Auftritt hin. In der werberelevanten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen sah das allerdings schon wieder anders aus.
Hier betrug der Marktanteil nur 6,1 Prozent, dabei ist genau diese Zielgruppe für RTL so wichtig. Selbst in der erweiterten Zielgruppe der 14- bis 59-Jährigen blieb "Einsatz Seeler" mit 8,1 Prozent deutlich hinter den hochgesteckten Zielen zurück.
Der Abstand zu "Die Bergretter" ist zudem gewaltig. Im Herbst 2025 erzielte die Reihe durchschnittlich rund 4,25 bis 4,45 Millionen Zuschauer pro Folge, was einen Marktanteil von etwa 18 bis 20 Prozent bedeutete. Werte, von denen RTL derzeit nur träumen kann.
Starke Primetime-Quoten für ProSieben und "TV Total" - Sat.1 floppt
Aber welches Senderangebot lockte am Dienstag die meisten jungen Zuschauer vor die Flimmerkiste? Tatsächlich war es die ZDF-Dokumentation "Donald Trump – König im Weißen Haus?". Der Marktanteil lag hier bei starken 12,9 Prozent.
Das Duell der Privaten entschied an diesem Abend ProSieben deutlich für sich. "TV Total" mit Sebastian Pufpaff (49) erreichte mit 1,11 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 11,9 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen den besten Wert seit zwei Monaten.
Ebenfalls in der jungen Zielgruppe überzeugen konnten VOX und RTLZWEI. "Hot oder Schrott" erreichte 7,5 Prozent Marktanteil und 850.000 Zuschauer. "Hartz und herzlich" landete mit starken 6,0 Prozent am Ende auch nur hauchdünn hinter "Einsatz Seeler".
Bitter lief der Kampf um die Gunst des jungen TV-Publikums derweil für Sat.1. Nur 940.000 Zuschauer schalteten zur Primetime bei "Navy CIS" rein (Marktanteil: 4,9 Prozent). Auch für nachfolgenden Formate lief es nicht besser.
Titelfoto: Sandra Hoever Photography/RTL/dpa