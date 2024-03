"Man hat schon Angst": Darum ist Jesus-Darsteller Ben Blümel vor "Die Passion" extrem nervös

"No Angels"-Sängerin Nadja Benaissa (42) wird in der Rolle der Maria zu sehen sein. © RTL/Pascal Bünning

Dennoch sei es für den 42-Jährigen eine Ehre, den Sohn Gottes in der RTL-Interpretation verkörpern zu dürfen.

"Jesus ist ein Vorbild. Er hat mich gelehrt, Nächstenliebe zu geben", meint Ben. Der Moderator sei katholisch aufgewachsen und merke noch immer, wie tief verwurzelt das Thema Religion bei ihm auch im Erwachsenenalter noch ist. Trotzdem ist er 2023 aus der Kirche ausgetreten.

Der Grund: "Beim Konstrukt Kirche komme ich an meine Grenzen." In seinem Glauben wolle er sich davon allerdings nicht einschränken lassen: "Ich bin ausgetreten, aber ich glaube an Gott. Und ich darf auch an Gott glauben, obwohl ich nicht mehr in der Kirche bin", so der 42-Jährige.

Und auf die Live-Show am Abend freue er sich ohnehin - auch wegen Maria-Darstellerin Nadja Benaissa (42). Die "No Angels"-Sängerin habe ihn mit ihrer Stimme fasziniert, so Ben: "Ihre Stimme, dieses Liebevolle, was sie hat - es wird die Zuschauer umhauen. Mich hat es umgehauen, ich habe Rotz und Wasser geheult", verrät der Moderator.

Ob es den Zuschauerinnen und Zuschauern auch so gehen wird? Das wird die große Live-Show ab 20.15 Uhr bei RTL zeigen.