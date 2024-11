"Miss Merkel" bei RTL: Katharina Thalbach löst als Altkanzlerin einen neuen Mordfall

Berlin/Köln - Ein neuer Mordfall für " Miss Merkel ": Katharina Thalbach (70) schlüpft wieder in ihre Paraderolle als Angela Merkel (70, CDU) in Rente. Dieses Mal geht die f iktionalisierte Altkanzlerin einem Verbrechen auf einem luxuriösen Kreuzfahrtschiff nach.

Katharina Thalbach (70) ermittelte schon in zwei weiteren Ausgaben der RTL-Krimireihe als Altkanzlerin. (Archivbild) © RTL/Maor Waisburd

Nach zwei Fällen in der Uckermark kündigt RTL mit "Mord auf hoher See" den dritten Film der beliebten Krimireihe an, der wieder auf einem Roman des Bremer Schriftstellers David Safier (51) basiert.

"Die Produktion des neuen 90-Minüters findet von Anfang Januar bis Anfang Februar auf dem TUI Cruises Kreuzfahrtschiff Mein Schiff 5 statt", teilte der Privatsender am heutigen Donnerstag mit. Es bereise im Winter die Kanaren und Madeira, wie es weiter zu den laufenden Dreharbeiten hieß.

Zum Inhalt: Die auf der Altkanzlerin beruhende Kunstfigur hat mit ihrem Mann und ihrem Bodyguard Mike eine Krimi-Kreuzfahrt auf dem Atlantik gebucht.

Dabei sollen zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen werden: Zum einen Flucht aus dem Alltag nach ihrem Rückzug aus der Öffentlichkeit, zum anderen - en passant - neue Erkenntnisse für ihr neues Hobby als unfreiwillige Mordermittlerin.