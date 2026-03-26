Neue Primetime-Show mit Ralf Schmitz: RTL lässt Kandidaten gegen Publikum zocken

Köln - RTL mischt sein Programm weiter kräftig durch und bringt eine neue Primetime-Gameshow an den Start: Ab Ende April begrüßt Comedian und Publikumsliebling Ralf Schmitz (51) die Zuschauerinnen und Zuschauer bei "Die Weisheit der Vielen - Die Show des skurrilen Wissens".

Moderiert wird die neue RTL-Show von Comedian Ralf Schmitz (51). © RTL / Stefan Gregorowius

In der Sendung tritt ein Einzelkandidat oder eine Einzelkandidatin in jeweils vier Schätzfragen gegen das 200-köpfige Studiopublikum an.

Gelingt es, bei auch nur einer einzigen Fragestellung "die Vielen" zu übertreffen, winkt ein Gewinn von 10.000 Euro. Ist das Publikum allerdings näher dran an den Lösungen, wächst der Jackpot der Zuschauerinnen und Zuschauer hingegen.

Im großen Finale wechselt schließlich der beste Schätzer oder die beste Schätzerin die Seiten, um selbst gegen die ehemaligen Mitstreiterinnen und Mitstreiter anzutreten - und sich so bestenfalls einen saftigen Geldgewinn zu sichern.

"Gesucht werden Antworten auf ebenso kuriose wie alltagsnahe Fragen - etwa: 'Wie viele Klopapierrollen verbrauchen wir jährlich pro Kopf?', 'Wie viele Minuten tragen die Deutschen durchschnittlich eine Jogginghose am Tag?' oder 'Wie viel Prozent der Deutschen neigen beim Küssen ihren Kopf nach rechts?'", kündigt RTL am Donnerstag an.