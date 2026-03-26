Neue Primetime-Show mit Ralf Schmitz: RTL lässt Kandidaten gegen Publikum zocken
Köln - RTL mischt sein Programm weiter kräftig durch und bringt eine neue Primetime-Gameshow an den Start: Ab Ende April begrüßt Comedian und Publikumsliebling Ralf Schmitz (51) die Zuschauerinnen und Zuschauer bei "Die Weisheit der Vielen - Die Show des skurrilen Wissens".
In der Sendung tritt ein Einzelkandidat oder eine Einzelkandidatin in jeweils vier Schätzfragen gegen das 200-köpfige Studiopublikum an.
Gelingt es, bei auch nur einer einzigen Fragestellung "die Vielen" zu übertreffen, winkt ein Gewinn von 10.000 Euro. Ist das Publikum allerdings näher dran an den Lösungen, wächst der Jackpot der Zuschauerinnen und Zuschauer hingegen.
Im großen Finale wechselt schließlich der beste Schätzer oder die beste Schätzerin die Seiten, um selbst gegen die ehemaligen Mitstreiterinnen und Mitstreiter anzutreten - und sich so bestenfalls einen saftigen Geldgewinn zu sichern.
"Gesucht werden Antworten auf ebenso kuriose wie alltagsnahe Fragen - etwa: 'Wie viele Klopapierrollen verbrauchen wir jährlich pro Kopf?', 'Wie viele Minuten tragen die Deutschen durchschnittlich eine Jogginghose am Tag?' oder 'Wie viel Prozent der Deutschen neigen beim Küssen ihren Kopf nach rechts?'", kündigt RTL am Donnerstag an.
Das sagt Moderator Ralf Schmitz zur neuen RTL-Show "Die Weisheit der Vielen - Die Show des skurrilen Wissens"
Mit ihrem Konzept sei die Sendung perfekt "für alle Schätz-Kekse", meint Moderator Schmitz und führt aus: "Denn meine Kandidaten müssen nur besser schätzen als 'die Vielen'. Und das macht diese Show zum spannendsten Besser-Schätz-Quiz aller Zeiten. Also angucken – das würde ich sehr zu schätzen wissen!"
Premiere feiert "Die Weisheit der Vielen" am 27. April um 20.15 Uhr. Weitere Ausgaben folgen am 4. Mai und am 11. Mai, ebenfalls um 20.15 Uhr. Zudem sind alle Folgen schon eine Woche vorab auf RTL+ verfügbar.
Titelfoto: RTL / Stefan Gregorowius