RTL startet Streaming-Partnerschaft mit Lebensmittel-Gigant

Köln - Mit dieser Partnerschaft haben wohl die wenigsten gerechnet: Künftig soll die Streamingplattform RTL+ in die EDEKA-App integriert werden. Kundinnen und Kunden sollen davon profitieren.

RTL will seine Streaming-Offensive mit der neuen Partnerschaft weiter vorantreiben. © Thomas Banneyer/dpa

Wie die Kölner TV-Macher am Donnerstag mitteilen, können registrierte User der EDEKA-App ab sofort ab einem Einkaufswert von 25 Euro einen Monat lang kostenfrei auf das Basic-Angebot der Plattform zugreifen.

Darüber hinaus locken die Partner mit weiteren Kostenvergünstigungen: Kaufen die Kundinnen und Kunden für nur einen Euro im Monat bei dem Lebensmittelmarkt ein, können sie monatlich von einem 50-Prozent-Rabatt auf RTL+ profitieren und statt 5,99 Euro nur noch 2,99 Euro berappen.

In besonderen Aktionszeiträumen kann sich sogar ein 100-Prozent-Rabatt gesichert werden.

Dafür müssen sich die User lediglich nach ihrem Einkauf über die EDEKA-App bei RTL+ registrieren.