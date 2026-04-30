RTL startet Streaming-Partnerschaft mit Lebensmittel-Gigant
Köln - Mit dieser Partnerschaft haben wohl die wenigsten gerechnet: Künftig soll die Streamingplattform RTL+ in die EDEKA-App integriert werden. Kundinnen und Kunden sollen davon profitieren.
Wie die Kölner TV-Macher am Donnerstag mitteilen, können registrierte User der EDEKA-App ab sofort ab einem Einkaufswert von 25 Euro einen Monat lang kostenfrei auf das Basic-Angebot der Plattform zugreifen.
Darüber hinaus locken die Partner mit weiteren Kostenvergünstigungen: Kaufen die Kundinnen und Kunden für nur einen Euro im Monat bei dem Lebensmittelmarkt ein, können sie monatlich von einem 50-Prozent-Rabatt auf RTL+ profitieren und statt 5,99 Euro nur noch 2,99 Euro berappen.
In besonderen Aktionszeiträumen kann sich sogar ein 100-Prozent-Rabatt gesichert werden.
Dafür müssen sich die User lediglich nach ihrem Einkauf über die EDEKA-App bei RTL+ registrieren.
RTL will Streaming dorthin bringen, "wo Millionen Menschen ihren Alltag gestalten"
"Unsere Partnerschaft mit EDEKA ist ein weiterer strategischer Meilenstein für RTL+. Wir bringen unser Streaming-Angebot dorthin, wo Millionen Menschen ihren Alltag gestalten. Der klassische Wocheneinkauf wird so zum direkten Zugang in die digitale Entertainment-Welt", erklärt RTL-CEO Stephan Schmitter.
Markus Mosa, Vorstandsvorsitzender bei EDEKA, betont hingegen: "Einkaufen ist für Millionen Menschen Teil ihres Alltags. Hier setzen wir gemeinsam mit RTL+ an und verbinden den Wocheneinkauf mit einem echten Mehrwert für unsere Kundinnen und Kunden."
Titelfoto: Thomas Banneyer/dpa