Paukenschlag bei RTL! Sender macht Schluss mit "Explosiv Weekend" - nach fast 30 Jahren

"Explosiv Weekend" soll u.a. mit Moderatorin Jana Azizi (34) noch bis Ende 2023 bei RTL laufen, dann ist Schluss. © RTL

RTL will die Wochenend-Ausgabe seines Boulevard-Magazins "Explosiv" nach knapp drei Jahrzehnten einstellen. So berichtet es am heutigen Dienstag das Branchen-Portal DWDL.de.

Demnach soll der "Weekend"-Ableger noch bis zum Jahresende auf seinem gewohnten Sendeplatz (samstags um 16.45 Uhr) laufen, dann ist Schluss! Die letzte Ausgabe werde am 16. Dezember ausgestrahlt, der Sender habe dies bereits bestätigt, heißt es.

"Da die Performance von 'Explosiv Weekend' leider unter unseren Erwartungen geblieben ist, haben wir uns schweren Herzens entschieden, die Wochenend-Ausgabe des Magazins einzustellen", zitiert DWDL.de den Martin Gradl, Co-Geschäftsführer von RTL News.

Die Belegschaft von RTL News sei am Nachmittag über den drastischen Schritt informiert worden. Kündigungen soll es nach aktuellen Informationen keine geben. Mitarbeiter, die exklusiv für das Format gearbeitet haben, werden demnach künftig für das werktägliche Magazin oder bei anderen Sendungen eingesetzt.