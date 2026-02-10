Rekord-Quote bei RTL! NFL und Bad Bunny setzen neuen Millionen-Meilenstein

Köln/San Francisco (USA) - Der Super-Bowl-Triumph der Seattle Seahawks im Stadion des Erzrivalen aus San Francisco lässt auch RTL hinter den Kulissen jubeln. Der Kölner Sender fährt zum Abschluss der NFL-Saison nämlich neue Rekordwerte ein!

In seiner zweiten Saison als Headcoach holt Mike MacDonald (38, r.) den Super Bowl mit den Seattle Seahawks. © Matt Slocum/AP/dpa

Der Champagner ist getrocknet, die Crew um Patrick "Coach" Esume (52) und Björn Werner (35) zurück in Deutschland und die neuesten Quoten ausgewertet.

Und siehe da: RTL stellt die Konkurrenz komplett kalt! Mit rund 65 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen fährt der Super Bowl mit Bad Bunny zwischenzeitlich eine neue Bestmarke ein.

Noch bemerkenswerter die Quote beim Publikum der Männer zwischen 14- und 29-Jährigen - knapp 85 Prozent verfolgten im Schnitt das größte Sport-Spektakel der Welt bei RTL - beste Quote aller Zeiten!

Unabhängig von einzelnen Zuschauersparten schalteten in der Spitze 1,87 Millionen NFL-Fans ein, um den Sieg der Seahawks gegen die New England Patriots zu verfolgen.

Auf das Gesamtpublikum bezogen heißt das: mehr als 35 Prozent Marktanteil.