Rekord-Quote bei RTL! NFL und Bad Bunny setzen neuen Millionen-Meilenstein
Köln/San Francisco (USA) - Der Super-Bowl-Triumph der Seattle Seahawks im Stadion des Erzrivalen aus San Francisco lässt auch RTL hinter den Kulissen jubeln. Der Kölner Sender fährt zum Abschluss der NFL-Saison nämlich neue Rekordwerte ein!
Der Champagner ist getrocknet, die Crew um Patrick "Coach" Esume (52) und Björn Werner (35) zurück in Deutschland und die neuesten Quoten ausgewertet.
Und siehe da: RTL stellt die Konkurrenz komplett kalt! Mit rund 65 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen fährt der Super Bowl mit Bad Bunny zwischenzeitlich eine neue Bestmarke ein.
Noch bemerkenswerter die Quote beim Publikum der Männer zwischen 14- und 29-Jährigen - knapp 85 Prozent verfolgten im Schnitt das größte Sport-Spektakel der Welt bei RTL - beste Quote aller Zeiten!
Unabhängig von einzelnen Zuschauersparten schalteten in der Spitze 1,87 Millionen NFL-Fans ein, um den Sieg der Seahawks gegen die New England Patriots zu verfolgen.
Auf das Gesamtpublikum bezogen heißt das: mehr als 35 Prozent Marktanteil.
Erfolgsgarant On-Air-Team um Coach Esume und Björn Werner
Aber nicht nur der Super Bowl zog in dieser Saison die Massen vor die Bildschirme. Auch die reguläre Saison setzte - im von Entlassungen geplagten Hause RTL - neue Maßstäbe.
Allein im November des Vorjahres verfolgten laut Zahlen des TV-Senders 24,93 Millionen Zuschauer die NFL bei RTL. "Die NFL ist bei RTL auch in der dritten Saison klar auf Erfolgskurs. Die höchsten Marktanteile der NFL-Geschichte im Free-TV um 19 Uhr unterstreichen die starke Entwicklung", freut sich Senderchefin Inga Leschek (48).
Einen Grund dafür sieht die Producerin auch im NFL-Team. Mit Coach Esume, Björn Werner und Moderatorin Jana Wosnitza (32) setzt der Sender zur NFL-Primetime auf drei sympathische Zugpferde.
"Unsere neuen On-Air-Konstellationen haben den Football-Sonntag bei RTL spürbar weiterentwickelt. Besonders die International Games – allen voran die Premiere in Madrid – haben in dieser Saison neue Akzente gesetzt."
Zur Saison 2023/24 hatte sich RTL die Rechte an den Übertragungen der NFL in Deutschland für fünf Spielzeiten (bis 2028) gesichert und Vorgänger ProSiebenSat.1 abgelöst.
Titelfoto: Lynne Sladky/AP/dpa