"stern TV"-Knall: Hallaschka wirft am Sonntag hin - Ersatz hat RTL schon gefunden

Köln - Nächste Personal-Rochade bei RTL : Steffen Hallaschka (54) möchte nicht mehr die Sonntagsausgabe von "stern TV" moderieren. Ersatz steht bereit.

Steffen Hallaschka (54) wird nicht mehr die Sonntagsausgabe von "stern TV" moderieren. © RTL / Stefan Gregorowius

Wie der Kölner Privatsender mitteilte, wird die Sendung nach ihrer NFL-Pause in neuem Gewand zurückkehren. Ab dem 15. Februar heißt es dann Stefan statt Steffen: Anstelle von Hallaschka übernimmt Redaktionsleiter Stefan Uhl.

Er wird im wöchentlichen Wechsel mit Moderatorin und Journalistin Mareile Höppner (48) ab 22.15 Uhr durch die Sendung führen. Auch das Studio ist brandneu und befindet sich fortan in den Fernsehstudios in Köln-Bocklemünd.

Ganz von der "stern TV"-Bildfläche verschwinden wird Hallaschka nicht. Der 54-Jährige präsentiert auch weiterhin und wie gewohnt die Ausgabe am Mittwoch. Diese Entscheidung sei laut RTL "in Abstimmung mit Steffen Hallaschka" getroffen worden.

In Uhl setzen die Verantwortlichen des Kölner Privatsenders derweil ihr vollstes Vertrauen, wie Christian Schleker, Chefredakteur Primetime RTL News, beteuert. Die Position des Redaktionsleiters hat "der Neue" erst seit August 2025 inne.