Rollstuhl-Basketballerin aus Chemnitz braucht neues Auto, doch das Budget ist knapp

Ein zuverlässiger Wagen mit einem großen Kofferraum soll her. Das Problem: Sie und ihr Mann haben lediglich 2150 Euro zur Verfügung.

All das hat sie bisher mit ihrem 17 Jahre alten Skoda gemacht. Doch der Wagen macht nun immer wieder Probleme: Feuchtigkeit, Schimmel, Rost. Zusammen mit ihrem Ehemann Danilo sucht die Altenpflegerin daher ein neues Auto, mit dem sie auch zur Arbeit kommt.

Autoexpertin Karola Becker (r.) will für Silke Göbel einen gebrauchten, kompakten Wagen finden. © RTL II

"Da wird es schwer, für das Budget ein großes Auto mit riesigem Kofferraum zu finden", sagt Gebrauchtwagen-Expertin Karola Becker. Silke selbst träumt von einem geräumigen VW Caddy. "Da muss ich mir schon einiges einfallen lassen, um so viel Geld aufzutreiben", powert Becker.

Glücklicherweise hat die Chemnitzerin die Gebrauchtwagen-Expertin von RTL II an ihrer Seite. In der Sendung "Mein neuer Alter" hilft sie regelmäßig Menschen, die in schwierigen Situationen stecken - Arbeitslosigkeit, Unfall oder der Verlust eines Angehörigen. Dabei sucht sie nicht nur den perfekten Gebrauchtwagen, sondern gibt auch wichtige Tipps rund um das Thema.

Ob die Autoexpertin auch der Chemnitzerin helfen kann? Das seht Ihr am heutigen Sonntagabend um 17.15 Uhr in der RTL-II-Sendung "Mein neuer Alter" oder jederzeit auf RTL+.