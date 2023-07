RTL ändert kurzfristig TV-Programm: Serien-Highlight muss warten!

Köln – Wer sich am heutigen Dienstag einen gemütlichen Fernsehabend mit " Der König von Palma " machen will, muss etwas Geduld mitbringen. RTL ändert kurzfristig sein TV-Programm für eine Sondersendung um 20.15 Uhr.

In dem"RTL Aktuell Spezial" schalten Moderator Peter Kloeppel (64) und Wetter-Fachmann Bernd Fuchs (51) deshalb zu Reportern auf Mallorca , in Griechenland und eben in Italien.

In den vergangenen Tagen haben Hiobsbotschaften rund um das Klima Europa und andere Teile der Welt in Atem gehalten. Die Folgen des Klimawandels zeichnen sich mit Mega-Hitze, Überschwemmungen und anderen Natur-Phänomenen immer deutlicher ab.

Für die Wetter-Sondersendung muss ein anderes Primetime-Event warten. So wird der zweite Teil der zweiten Staffel von "Der König von Palma" mit Hauptdarsteller Henning Baum (50) erst mit einer Viertelstunde Verzögerung ab 20.30 Uhr bei RTL ausgestrahlt.

Nachdem die ersten drei Folgen des Serien-Highlights bereits in der vergangenen Woche im Free-TV gelaufen waren, ermittelt "Matti Adler" am heutigen Dienstagabend also wieder in der Partyszene von 1992 an der Playa de Palma.

"Extra - Das RTL Magazin" mit Moderatorin Mareile Höppner (46) wird dementsprechend erst ungewohnt spät, um 23.15 Uhr, über die Bildschirme flimmern.