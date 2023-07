RTL ändert sein Programm (erneut) kurzfristig für Sondersendung

Peter Kloeppel (64) präsentiert eine weitere Spezialausgabe von"RTL Aktuell". © Montage: RTL, RTL/Guido Engels

Nachdem der Kölner Sender am vergangenen Dienstag bereits ein "RTL Aktuell Spezial" zum Thema "Extremhitze am Mittelmeer" ausgestrahlt hatte, legt RTL am heutigen Montag (24. Juli) noch einmal nach.

Wieder zur besten Sendezeit um 20.15 Uhr wird sich in der neuen Spezialausgabe des Formats alles um die verheerenden Waldbrände auf der griechischen Insel Rhodos drehen, die zurzeit die Schlagzeilen beherrschen.

"Feuer im Ferienparadies - Urlauber auf der Flucht" lautet der Titel in Bezug auf die knapp 20.000 Menschen auf Rhodos, die bis zum Start der neuen Woche bereits vor dem wütenden Flammenmeer in Sicherheit gebracht wurden.

Deutsche Urlauber berichten derzeit von Todesangst und drastischen Erlebnissen wie vom eigenen Gepäck, das im Hotel verbrannt ist.

Eine Viertelstunde schaufelt RTL in seinem Programm frei, damit Moderator Peter Kloeppel (64) mit Reiseexperte Ralf Benkö und Reportern über die aktuelle Lage auf Rhodos und in den eingerichteten Notunterkünften vor Ort sprechen kann.

Dabei soll auch die Frage geklärt werden, welche Recht Reisende im Fall einer Naturkatastrophe haben.