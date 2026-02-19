Jetzt ist alles offiziell! Diese Stars sind bei "Sing meinen Song" dabei
Köln/Südafrika - Die Spekulationen haben ein Ende! RTL und VOX haben am Donnerstagmorgen ganz offiziell verkündet, welche Sängerinnen und Sänger bei der neuen Staffel von "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert" dabei sein werden.
Schon in Kürze sollen die neuen Dreharbeiten in Südafrika beginnen, heißt es zu Beginn der offiziellen Mitteilung.
Nachdem bereits in dieser Woche so mancher Star gehandelt wurde, herrscht nun endgültige Klarheit rund um die stimmgewaltigen Teilnehmenden.
Den Anfang macht Publikumsliebling und Italo-Disco-Pop-Sänger Giovanni Zarrella (47)! Das ehemalige Bandmitglied von "Bro'Sis" freut sich auf das anstehende Abenteuer und die Zeit mit seinen Musik-Kollegen. "Ich freue mich wirklich sehr, gemeinsam mit diesen unglaublichen Künstlern ein Teil der neuen 'Sing meinen Song'-Reise zu sein."
Ebenfalls (wieder) am Start ist Mark Forster (43).
"Die Gerüchte sind wahr. Ich gehe in meine dritte Runde 'Sing meinen Song'. Ab nach Südafrika, ich freue mich sehr auf alle dort", schreibt der Ehemann von Lena Meyer-Landrut (34) auf Instagram.
Stargäste der "Scorpions" angekündigt
Erstmals dabei ist Ina Bredehorn (39) alias "Deine Cousine". Auch sie verkündet ihre Teilnahme via Instagram und teilt ein kurzes Video, in dem sie "Sing meinen Song"-Gastgeber Johannes Oerding (44) am Nebentisch entdeckt und mit ihm kurz darauf alles unter Dach und Fach bringt.
Auf ihn freuen sich die TV-Zuschauer wohl am allermeisten: "Der Graf" von Unheilig. Ganze neun Jahre war der Sänger von der Bildfläche verschwunden, ehe er im Vorjahr sein Bühnen-Comeback feierte.
Sich feiern lassen wird auch Alina Süggeler von "Frida Gold" bei ihrer "Sing meinen Song"-Premiere dieses Jahr. Neben der 40-Jährigen ist auch Schlager-Rapper "Tream" dabei.
Als Special Guests schmeißen sich Klaus Meine (77) und Rudolf Schenker (77) von den "Scorpions" aufs "SmS"-Sofa.
Ein genaues Datum für den TV-Start haben RTL und VOX bislang noch nicht verraten.
Titelfoto: Hendrik Schmidt/dpa