Jetzt ist alles offiziell! Diese Stars sind bei "Sing meinen Song" dabei

Köln/Südafrika - Die Spekulationen haben ein Ende! RTL und VOX haben am Donnerstagmorgen ganz offiziell verkündet, welche Sängerinnen und Sänger bei der neuen Staffel von "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert" dabei sein werden.

Acht Teilnehmende, ein Gastgeber! Der Cast der neuen Staffel von "Sing meinen Song" steht fest. © RTL / Maximilian König /Fabian Süggeler/Viktor Schwenk/Erik Weiss/ CAPADOL – Lih Tsan/Frank Dünnhaupt/Tom Blanc/Tim Tyson

Schon in Kürze sollen die neuen Dreharbeiten in Südafrika beginnen, heißt es zu Beginn der offiziellen Mitteilung.

Nachdem bereits in dieser Woche so mancher Star gehandelt wurde, herrscht nun endgültige Klarheit rund um die stimmgewaltigen Teilnehmenden.

Den Anfang macht Publikumsliebling und Italo-Disco-Pop-Sänger Giovanni Zarrella (47)! Das ehemalige Bandmitglied von "Bro'Sis" freut sich auf das anstehende Abenteuer und die Zeit mit seinen Musik-Kollegen. "Ich freue mich wirklich sehr, gemeinsam mit diesen unglaublichen Künstlern ein Teil der neuen 'Sing meinen Song'-Reise zu sein."

Ebenfalls (wieder) am Start ist Mark Forster (43).

"Die Gerüchte sind wahr. Ich gehe in meine dritte Runde 'Sing meinen Song'. Ab nach Südafrika, ich freue mich sehr auf alle dort", schreibt der Ehemann von Lena Meyer-Landrut (34) auf Instagram.