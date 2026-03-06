RTL greift nach Quoten-Absturz durch: Sendeplatz von Stefan Raab ist neu vergeben
Köln - Wenige Wochen, nachdem Stefan Raab (49) seinen Primetime-Sendeplatz wegen anhaltender Quoten-Talfahrt abgeben musste, hat RTL die Programm-Lücke neu gefüllt.
Die "Stefan Raab Show" hatte am Mittwochabend ab 20.15 Uhr immer weniger Publikum vor die Bildschirme gelockt, weshalb RTL die Reißleine zog und den gelernten Metzger aus Köln in die Late Night (23.15 Uhr) am Donnerstagabend verbannte.
Auch dort "feiert" Raab seitdem einen Allzeit-Negativrekord nach dem anderen - ein Ende scheint nicht in Sicht. Dafür hat sich der Privatsender jetzt am Mittwochabend neu aufgestellt.
Im März wird mittwochs um 20.15 Uhr zunächst Mario Barth (53) zu sehen sein. Eine neue Episode von "Mario Barth deckt auf!" wurde bereits diese Woche ausgestrahlt. In der Show behandelt der Comedian aus Berlin vermeintliche Fälle von Steuerverschwendung.
Zum Auftakt am 4. März schalteten aber auch nicht wirklich viele Zuschauer ein. In der für den Kölner Privatsender relevanten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen erreichte die Show gerade einmal 254.000 Menschen. Der Marktanteil lag bei mageren 6,2 Prozent.
Auch deshalb scheint es mehr als klug von RTL, ab April auf eine völlig andere Karte zu setzen. Demnach startet im kommenden Monat immer mittwochs ab 20.15 Uhr eine neue Reportagen-Reihe mit dem Titel "Inside".
RTL will Türen öffnen "hinter die sonst niemand schauen darf"
Dieses soll laut Sender-Mitteilung "echte Einblicke" liefern und Türen öffnen "hinter die sonst niemand schauen darf". Das neue Format orientiert sich dabei augenscheinlich an den sehr erfolgreichen "besseresser"-Beiträgen des ZDF.
Bei RTL werden sich die Reporter Ralf Herrmann, Stefan Uhl und Carolin von der Groeben bekannten Marken widmen und deren "verborgene Seiten" zeigen. Den Auftakt macht "Inside Ferrero - Die Geheimnisse von Nutella, Kinder Schokolade & Co.".
In den darauffolgenden Wochen folgen dann noch "Inside Ikea - Die Geheimnisse des Möbelgiganten", "Inside AIDA - Die Geheimnisse des Kreuzfahrtgiganten" und "Inside OBI - Die Geheimnisse des Baumarktgiganten".
Den Abschluss des Fernsehabends am Mittwoch bildet ab 22.15 Uhr wie immer "stern TV" mit Steffen Hallaschka (54). Sein Kollege Stefan Raab kehrt im März zudem mit diversen Samstagabendformaten in die Primetime zurück.
Titelfoto: Bildmontage: Henning Kaiser/dpa, Jens Büttner/dpa