RTL greift nach Quoten-Absturz durch: Sendeplatz von Stefan Raab ist neu vergeben

Köln - Wenige Wochen, nachdem Stefan Raab (49) seinen Primetime-Sendeplatz wegen anhaltender Quoten-Talfahrt abgeben musste, hat RTL die Programm-Lücke neu gefüllt.

Fans von Stefan Raab (59) kommen im März voll auf ihre Kosten: Der Entertainer wird gleich in mehreren Samstagabendshows zu sehen sein. © Jens Büttner/dpa

Die "Stefan Raab Show" hatte am Mittwochabend ab 20.15 Uhr immer weniger Publikum vor die Bildschirme gelockt, weshalb RTL die Reißleine zog und den gelernten Metzger aus Köln in die Late Night (23.15 Uhr) am Donnerstagabend verbannte.

Auch dort "feiert" Raab seitdem einen Allzeit-Negativrekord nach dem anderen - ein Ende scheint nicht in Sicht. Dafür hat sich der Privatsender jetzt am Mittwochabend neu aufgestellt.

Im März wird mittwochs um 20.15 Uhr zunächst Mario Barth (53) zu sehen sein. Eine neue Episode von "Mario Barth deckt auf!" wurde bereits diese Woche ausgestrahlt. In der Show behandelt der Comedian aus Berlin vermeintliche Fälle von Steuerverschwendung.

Zum Auftakt am 4. März schalteten aber auch nicht wirklich viele Zuschauer ein. In der für den Kölner Privatsender relevanten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen erreichte die Show gerade einmal 254.000 Menschen. Der Marktanteil lag bei mageren 6,2 Prozent.

Auch deshalb scheint es mehr als klug von RTL, ab April auf eine völlig andere Karte zu setzen. Demnach startet im kommenden Monat immer mittwochs ab 20.15 Uhr eine neue Reportagen-Reihe mit dem Titel "Inside".