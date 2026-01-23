RTL-Hammer: Sender schickt Stefan Raab mit neuer Dschungel-Show auf Sendung
Köln - Pünktlich zur Ausstrahlung der neuen Staffel von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" bekommt auch TV-Altmeister Stefan Raab (59) eine neue Show - und das im Mini-Format!
Mit dieser Meldung kommt Heimatsender RTL zur Überraschung vieler Zuschauer am Freitagmorgen um die Ecke.
Nachdem der Privatsender aus Köln-Deutz für den langjährigen "TV total"-Gastgeber zuletzt immer wieder Berge versetzt hatte, um den Entertainer auf Biegen und Brechen auf der Mattscheibe zu halten, folgt jetzt das neue Projekt.
Ab dem 27. Januar geht Raab dann mit "Die Stefan Raab Show - Die halbe Stunde nach der Stunde danach" on air und greift - anders als Moderatorin Angela Finger-Erben (45) und ihre Gäste - auf andere tagesaktuelle Kuriositäten und Highlights aus dem Dschungelcamp zurück.
Heißt unterm Strich aber auch: Während RTL im eigenen Haus den Rotstift ansetzt und 600 Jobs streicht und etliche Shows einstampft, hält man trotz Quoten-Katastrophen weiterhin am Millionen-Flop Raab fest und hofft, 90 Minuten nach "IBES" vom Quoten-Hit nach oben gezogen zu werden.
Sechs Live-Shows der "Halben Stunde danach" geplant
In einer offiziellen Mitteilung dazu heißt es: "Seine Sprüche sind scharf wie australische Pfefferschoten, sein Auge für witzige TV-Ausschnitte ist so unerbittlich wie die Sonne über dem Outback - was liegt da näher, als dass Deutschlands kreativster Entertainer mit einer 30-minütigen Spezial-Ausgabe seiner 'Stefan Raab Show' in den legendären Dschungel-Kosmos eintaucht?"
Insgesamt sechs Ausgaben habe man sich im Vorfeld überlegt, heißt es von RTL.
Neben dem 27. Januar wird "Die Stefan Raab Show - Die halbe Stunde nach der Stunde danach" auch am 28./29. Januar sowie am 3./4./5. Februar jeweils um 23.30 Uhr ausgestrahlt.
Erst kurz vor Weihnachten hatte Stefan Raab mit seiner "Stefan Raab Show" das bis dato zweitschlechteste Quoten-Ergebnis eingefahren. Trotzdem hält RTL ihm die Stange und produziert ab dem 11. Februar neue Folgen seiner Debakel-Show.
"Das Etablieren einer neuen Weekly dauert, braucht Kraft, braucht Arbeit, braucht Selbstkritik, braucht Arbeit an den einzelnen Elementen und Motivation. Die haben wir", erklärt der Boss von Raab Entertainment.
Titelfoto: Rolf Vennenbernd/dpa