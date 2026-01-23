RTL-Hammer: Sender schickt Stefan Raab mit neuer Dschungel-Show auf Sendung

Köln - Pünktlich zur Ausstrahlung der neuen Staffel von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" bekommt auch TV-Altmeister Stefan Raab (59) eine neue Show - und das im Mini-Format!

Altes Konzept, neues Setting: Stefan Raab (59) soll nach "IBES" für Quoten sorgen. © RTL / Raab Entertainment / Willi Weber / Hintergrund KI-generiert

Mit dieser Meldung kommt Heimatsender RTL zur Überraschung vieler Zuschauer am Freitagmorgen um die Ecke.

Nachdem der Privatsender aus Köln-Deutz für den langjährigen "TV total"-Gastgeber zuletzt immer wieder Berge versetzt hatte, um den Entertainer auf Biegen und Brechen auf der Mattscheibe zu halten, folgt jetzt das neue Projekt.

Ab dem 27. Januar geht Raab dann mit "Die Stefan Raab Show - Die halbe Stunde nach der Stunde danach" on air und greift - anders als Moderatorin Angela Finger-Erben (45) und ihre Gäste - auf andere tagesaktuelle Kuriositäten und Highlights aus dem Dschungelcamp zurück.

Heißt unterm Strich aber auch: Während RTL im eigenen Haus den Rotstift ansetzt und 600 Jobs streicht und etliche Shows einstampft, hält man trotz Quoten-Katastrophen weiterhin am Millionen-Flop Raab fest und hofft, 90 Minuten nach "IBES" vom Quoten-Hit nach oben gezogen zu werden.