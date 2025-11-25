RTL im Weihnachtsfieber: Diese Klassiker laufen an Heiligabend

Köln - Große Gefühle, prachtvolle Bilder und pure Nostalgie - das alles bringt RTL an Heiligabend auf die heimischen TV -Bildschirme.

Taschentücher raus: An Heiligabend zeigt RTL erstmals alle drei Teile der "Sissi"-Trilogie mit Romy Schneider (†43) und Karlheinz Böhm (†86) in Serie. © RTL / BetaFilm

Zum Fest der Liebe zeigt der Kölner Privatsender nämlich erstmals alle drei Filme der "Sissi"-Trilogie in Folge. Das hat RTL nun bekannt gegeben.

Demnach startet der Filmabend sogar schon vor der Primetime mit der Doku "Wunderschöne Sissi - So war sie wirklich" (ab 19.05 Uhr).

Ab 20.15 Uhr sollten dann die Taschentücher bereitliegen, wenn sich Romy Schneider (†43) in ihrer Paraderolle als junge Prinzessin Elisabeth im Auftaktstreifen "Sissi" unsterblich in Kaiser Franz-Josef (Karlheinz Böhm, †86) verliebt.

Um 22.15 Uhr folgt Teil zwei: In "Sissi - Die junge Kaiserin" kämpft Elisabeth mit den Tücken des Palastalltags und erkennt, dass das höfische Leben alles andere ist, als ein Märchen.

"Sissi - Schicksalsjahre einer Kaiserin" rundet den kaiserlichen Filmabend schließlich ab 0.20 Uhr ab - inklusive des spannenden Konflikts zwischen Elisabeth und ihrer Schwiegermutter Sophie (Vilma Degischer, †80).