RTL im Weihnachtsfieber: Diese Klassiker laufen an Heiligabend

Große Gefühle, prachtvolle Bilder und pure Nostalgie - das alles bringt RTL mit der "Sissi"-Trilogie an Heiligabend auf die heimischen TV-Bildschirme.

Von Jonas Reihl

Köln - Große Gefühle, prachtvolle Bilder und pure Nostalgie - das alles bringt RTL an Heiligabend auf die heimischen TV-Bildschirme.

Taschentücher raus: An Heiligabend zeigt RTL erstmals alle drei Teile der "Sissi"-Trilogie mit Romy Schneider (†43) und Karlheinz Böhm (†86) in Serie.
Taschentücher raus: An Heiligabend zeigt RTL erstmals alle drei Teile der "Sissi"-Trilogie mit Romy Schneider (†43) und Karlheinz Böhm (†86) in Serie.  © RTL / BetaFilm

Zum Fest der Liebe zeigt der Kölner Privatsender nämlich erstmals alle drei Filme der "Sissi"-Trilogie in Folge. Das hat RTL nun bekannt gegeben.

Demnach startet der Filmabend sogar schon vor der Primetime mit der Doku "Wunderschöne Sissi - So war sie wirklich" (ab 19.05 Uhr).

Ab 20.15 Uhr sollten dann die Taschentücher bereitliegen, wenn sich Romy Schneider (†43) in ihrer Paraderolle als junge Prinzessin Elisabeth im Auftaktstreifen "Sissi" unsterblich in Kaiser Franz-Josef (Karlheinz Böhm, †86) verliebt.

Frauke Ludowig bekommt Verstärkung: Sie ist die neue "Exclusiv"-Moderatorin
RTL Frauke Ludowig bekommt Verstärkung: Sie ist die neue "Exclusiv"-Moderatorin

Um 22.15 Uhr folgt Teil zwei: In "Sissi - Die junge Kaiserin" kämpft Elisabeth mit den Tücken des Palastalltags und erkennt, dass das höfische Leben alles andere ist, als ein Märchen.

"Sissi - Schicksalsjahre einer Kaiserin" rundet den kaiserlichen Filmabend schließlich ab 0.20 Uhr ab - inklusive des spannenden Konflikts zwischen Elisabeth und ihrer Schwiegermutter Sophie (Vilma Degischer, †80).

Gute Nachrichten für die Fans: Auf der Streamingplattform RTL+ stehen die "Sissi"-Streifen auf Abruf bereit.
Gute Nachrichten für die Fans: Auf der Streamingplattform RTL+ stehen die "Sissi"-Streifen auf Abruf bereit.  © Thomas Banneyer/dpa

RTL wiederholt alle drei "Sissi"-Teile am 1. Weihnachtsfeiertag

Und auch für diejenigen, die den Heiligen Abend lieber mit Geschenke auspacken, Bauch vollschlagen und Co. verbringen wollen, gibt es eine gute Nachricht: Schon am 1. Weihnachtsfeiertag wiederholt RTL alle drei Streifen auch tagsüber (Teil eins: 10.35 Uhr; Teil zwei: 12.30 Uhr; Teil drei: 14.25 Uhr).

Zudem stehen die Filmklassiker auch auf RTL+ auf Abruf bereit.

Titelfoto: Bildmontage: Thomas Banneyer/dpa, RTL / BetaFilm

Mehr zum Thema RTL: