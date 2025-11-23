Kohle-Rekord bei RTL! So viele Millionen sammelt TV-Sender beim "Spendenmarathon"

Hürth/Köln - Beim "RTL Spendenmarathon" haben großzügige Spendende für einen fulminanten Kohle-Rekord gesorgt.

Mehr als 23 Millionen Euro sammelte RTL beim diesjährigen "Spendenmarathon" für den guten Zweck. © Rolf Vennenbernd/dpa

Nach Angaben des Senders sei so viel Spendengeld in die Kasse gespült worden wie noch nie zuvor.

Insgesamt sammelte RTL 23.077.166 Millionen Euro für den guten Zweck - fast sieben Millionen Euro mehr als bei der Erstausgabe 1996 (16,62 Millionen Euro).

In 30 Jahren seien insgesamt rund 329 Millionen Euro für bedürftige Kinder gespendet worden, hieß es in einer Mitteilung von RTL.

RTL-Deutschlandchef Stephen Schmitter (51) dankte den Spenderinnen und Spendern für den Vertrauensbeweis. "Wir werden diese Mittel gezielt, verantwortungsvoll und transparent einsetzen." Schmitter ist zugleich Vorstandsvorsitzender der "Stiftung RTL - Wir helfen Kindern e. V.".

Das Geld fließt über die Stiftung in Projekte zur Bildung, Gesundheit, Schutz vor Gewalt und Bekämpfung von Kinderarmut.