Kohle-Rekord bei RTL! So viele Millionen sammelt TV-Sender beim "Spendenmarathon"
Von Wolf-Dietrich von Dewitz
Hürth/Köln - Beim "RTL Spendenmarathon" haben großzügige Spendende für einen fulminanten Kohle-Rekord gesorgt.
Nach Angaben des Senders sei so viel Spendengeld in die Kasse gespült worden wie noch nie zuvor.
Insgesamt sammelte RTL 23.077.166 Millionen Euro für den guten Zweck - fast sieben Millionen Euro mehr als bei der Erstausgabe 1996 (16,62 Millionen Euro).
In 30 Jahren seien insgesamt rund 329 Millionen Euro für bedürftige Kinder gespendet worden, hieß es in einer Mitteilung von RTL.
RTL-Deutschlandchef Stephen Schmitter (51) dankte den Spenderinnen und Spendern für den Vertrauensbeweis. "Wir werden diese Mittel gezielt, verantwortungsvoll und transparent einsetzen." Schmitter ist zugleich Vorstandsvorsitzender der "Stiftung RTL - Wir helfen Kindern e. V.".
Das Geld fließt über die Stiftung in Projekte zur Bildung, Gesundheit, Schutz vor Gewalt und Bekämpfung von Kinderarmut.
Diese Promis rührten für RTL die Spendentrommel
Im Rahmen des "Spendenmarathons" treten Prominente auf und machen sich dafür stark, dass möglichst viel gespendet wird. Unter anderem sorgte die Band No Angels auf der Bühne dafür, dass die Spendenbereitschaft der Zuschauerinnen und Zuschauer etwas stieg.
Auch der Musiker Joey Kelly (52) bewegte Menschen dazu, für einen guten Zweck das Portemonnaie zu zücken - dies mit einer Art Kindergeburtstag für Erwachsene, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mussten einen Fun-Parcours aus Sackhüpfen, Eierlaufen, Bobbycar, Topfschlagen, Becherstapeln, Hüpfburg und Bällebad bewältigen. Am Ende wurde kräftig gespendet.
Fußball-Bundestrainer Julian Nagelsmann (38) hatte sich im Rahmen des Spendenmarathons für mehr Integration engagiert und gemeinsam mit seiner Partnerin Lena Wurzenberger (32) Familien mit behinderten Kindern unterstützt.
Die beiden sammelten unter anderem an der Telefonhotline Spenden für verschiedene Hilfsprojekte ein.
Titelfoto: Rolf Vennenbernd/dpa