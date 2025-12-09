RTL-Moderator beschimpft Frank Buschmann vor laufender Kamera: "Du dumme Sau"

Köln - Vorbei! Am Freitag fällt für Frank Buschmann (61) bei " Ninja Warrior Germany " der letzte Vorhang. Co-Moderator Jan Köppen (42) verabschiedet sich mit einer Beleidigung - und weint.

Insgesamt zehn Jahre lang führten Jan Köppen (42), Laura Wontorra (36) und Frank Buschmann (61) gemeinsam durch "Ninja Warrior Germany". © Rolf Vennenbernd/dpa

Sie alle wussten, dass dieser Tag kommen würde, nachdem "Buschi" im Sommer bereits angekündigt hatte, dass die zehnte Staffel des beliebten RTL-Formats gleichzeitig auch seine letzte sein würde. Und dennoch kochten die Emotionen über.

Als der scheidende Moderator für seinen Einsatz im Rahmen der Show von seinem Team ausgezeichnet wird, richten Laura Wontorra (36) und Köppen zunächst ein paar warme Worte an ihn. Plötzlich verliert Jan die Fassung.

Während er sich die kullernden Tränen aus dem Gesicht wischt, kommt irgendwann nur noch ein gehauchtes "Danke" über seine Lippen. "Buschi" reagiert in seiner gewohnt bissigen Art und mahnt: "Ich bin ja noch da. [...] Hör auf zu heulen!"

Köppen, noch immer völlig aufgelöst, will sich seine Emotionen nicht unterdrücken lassen und blafft prompt zurück: "Es fällt mir halt schwer, dich gehen zu lassen, du dumme Sau." Genau so kennt man und liebt man die beiden.