RTL schließt "Goodbye Deutschland"-Produktionsfirma in Leipzig

Leipzig/Köln - RTL will ihre Produktionsfirma 99pro media mit Hauptsitz in Leipzig zum Jahresende schließen. Das berichtete DWDL am Dienstag.

RTL will die hauseigene Produktionsfirma 99pro media einstampfen. © Thomas Banneyer/dpa

Die Schließung der Produktionsfirma 99pro media, welche vor fünf Jahren von RTL übernommen worden war, werde laut dem Medienmagazin mit der "strategischen Neuausrichtung des Produktionsportfolios" des Senders begründet.

Ein Großteil der rund 120 Mitarbeitenden in Leipzig sowie in der Berliner Zweigstelle soll demnach noch bis Ende Dezember entlassen werden.

Zu den wohl bekanntesten Formaten der Firma zählen unter anderem die VOX-Sendungen "Goodbye Deutschland" und "Zwischen Tüll und Tränen", welche laut RTL aber trotz der Schließung weiter fortgesetzt werden sollen.