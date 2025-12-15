Ohne Gottschalk, Schöneberger und Jauch: "DSWNWP" mit historischem Quoten-Desaster

Mit neuer Besetzung brachen die Quoten der RTL-Samstagabendshow "Denn sie wissen nicht, was passiert" völlig ein. © RTL / Julia Feldhagen

Die Nachfolge für das prominente Trio traten Giovanni (47) und Jana Ina Zarrella (49), die Ehrlich Brothers sowie Michelle Hunziker (48) an. Einen Gefallen tat sich der Sender damit nicht.

In gleich mehreren Zielgruppen landete das Format deutlich unter dem Niveau, das RTL in den vorherigen Ausgaben erzielen konnte. Besonders erschreckend: die Werte in der werberelevanten Altersgruppe der 14- bis 49-Jährigen.

Lediglich 0,25 Millionen sahen die Show, was einem mageren Marktanteil von 8,1 Prozent entsprach – und damit im einstelligen Bereich lag. In der Vorwoche hatten die Kölner TV-Macher noch starke 16,7 Prozent erreicht.

Dies lag vor allem auch darin begründet, dass diese Episode im Vorfeld als der große TV-Abschied des an Krebs erkrankten Thomas Gottschalk angekündigt wurde. Doch auch beim Gesamtpublikum fiel die Neubesetzung durch.