So lief die erste "Denn sie wissen nicht, was passiert"-Ausgabe ohne Gottschalk, Jauch und Schöneberger
Köln - Eine Panne, viel Spektakel und Zuschauer, die nicht alle begeistert waren - so lässt sich die erste Ausgabe der RTL-Show "Denn sie wissen nicht, was passiert" nach dem Abschied von Thomas Gottschalk (75), Günther Jauch (69) und Barbara Schöneberger (59) am Samstagabend zusammenfassen.
Für das kultige TV-Trio sprangen gleich fünf Kolleginnen und Kollegen in die Bresche: Michelle Hunziker (48), Giovanni (47) und Jana Ina Zarrella (49) sowie die Magier-Brüder Chris (43) und Andreas (47) Ehrlich.
Letzterer sorgte auch gleich für den ersten Aufreger des Tages. Der 47-Jährige betrat das Studio mit einer schwarzen Halskrause und einer tauben rechten Hand. Doch alles halb so schlimm. Er habe sich bei den Vorbereitungen eines neuen Tricks verletzt und einen gereizten Nerv im Nacken, der nun in seine Extremitäten ausstrahlen würde. "Ein alter Bandscheibenvorfall", so Ehrlich.
Ein Glück für den Magie-Profi, dass er im Team mit seinem jüngeren Bruder angereist war: Chris sprang für ihn bei den "Action-Spielen" ein - auch mit freundlicher Unterstützung von RTL-Ikone Katja Burkard (60), die sich für die Ehrlich-Brothers etwa beim Hobby-Horsing auf hölzernen Steckenpferden versuchte.
Das sorgte bei Giovanni Zarrella für Sorgenfalten. Schließlich kennt der Sänger die Moderatorin gut, wohnt in direkter Nachbarschaft mit der 60-Jährigen. Entsprechend weiß er auch, wie sportlich das Aushängeschild des Kölner Senders wirklich ist. "Katja geht ja auch jeden Tag joggen. Ich sehe sie immer an unserem Haus vorbeilaufen", warnte der Musiker.
Zuschauer fällen hartes Urteil über neue "Denn sie wissen nicht, was passiert"-Version
Nicht ganz so laufsicher zeigte sich indessen Michelle Hunziker. Als die Ex-"Wetten, dass …"-Moderatorin zu einem Buzzer laufen wollte, leistete sie sich einen Patzer - und landete prompt auf dem Hosenboden. Verletzt hat sie sich dabei nicht, stattdessen zeigte sie Humor, lachte über sich selbst und machte dann tapfer weiter.
Half erstmal aber nicht viel: Vor dem letzten Spiel "Wer fällt verliert" stand es bereits acht zu drei für das Team aus Andreas und Chris Ehrlich und Katja Burkard. Letzte trat dann auch erneut für den verletzten Zauberkünstler an - und versagte: Die 60-Jährige flog als erste von der Steilwand, kurz darauf auch ihr Spielpartner. Der Sieg ging damit an die Zarrellas und Hunziker.
Und die Zuschauer? Die waren angesichts des ganzen Spektakels nicht ganz so angetan von der neuen Show-Version ohne Gottschalk, Jauch und Schöneberger.
"Das witzige und besondere an der Show war, dass zwei schlagfertige ältere Moderationsgiganten und eine schlagfertige Dame Spiele unter ihrem Niveau spielen. Jetzt spielen ein paar Niveaulose Spiele auf ihrem Niveau und das ist nur furchtbar", urteilte etwa ein Fan auf "X", während ein anderer meinte: "Ich finde, diese Ausgabe von #DSWNWP ist wie ein Schrottwichtelgeschenk an den Zuschauer."
Titelfoto: RTL / Julia Feldhagen