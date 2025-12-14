So lief die erste "Denn sie wissen nicht, was passiert"-Ausgabe ohne Gottschalk, Jauch und Schöneberger

Am Samstagabend lief die erste Ausgabe von "Denn sie wissen nicht, was passiert" ohne Thomas Gottschalk, Günther Jauch und Barbara Schöneberger bei RTL.

Von Tobias Kremer

Köln - Eine Panne, viel Spektakel und Zuschauer, die nicht alle begeistert waren - so lässt sich die erste Ausgabe der RTL-Show "Denn sie wissen nicht, was passiert" nach dem Abschied von Thomas Gottschalk (75), Günther Jauch (69) und Barbara Schöneberger (59) am Samstagabend zusammenfassen.

Nahmen die Zuschauer am Samstagabend mit auf eine wilde Reise (v.l.n.r.): Chris Ehrlich (43), Jana Ina (49) und Giovanni Zarrella (47), Michelle Hunziker (48) und Andreas Ehrlich (47). © RTL / Julia Feldhagen Für das kultige TV-Trio sprangen gleich fünf Kolleginnen und Kollegen in die Bresche: Michelle Hunziker (48), Giovanni (47) und Jana Ina Zarrella (49) sowie die Magier-Brüder Chris (43) und Andreas (47) Ehrlich. Letzterer sorgte auch gleich für den ersten Aufreger des Tages. Der 47-Jährige betrat das Studio mit einer schwarzen Halskrause und einer tauben rechten Hand. Doch alles halb so schlimm. Er habe sich bei den Vorbereitungen eines neuen Tricks verletzt und einen gereizten Nerv im Nacken, der nun in seine Extremitäten ausstrahlen würde. "Ein alter Bandscheibenvorfall", so Ehrlich. Ein Glück für den Magie-Profi, dass er im Team mit seinem jüngeren Bruder angereist war: Chris sprang für ihn bei den "Action-Spielen" ein - auch mit freundlicher Unterstützung von RTL-Ikone Katja Burkard (60), die sich für die Ehrlich-Brothers etwa beim Hobby-Horsing auf hölzernen Steckenpferden versuchte. RTL Paukenschlag bei RTL: Privatsender streicht 600 Jobs Das sorgte bei Giovanni Zarrella für Sorgenfalten. Schließlich kennt der Sänger die Moderatorin gut, wohnt in direkter Nachbarschaft mit der 60-Jährigen. Entsprechend weiß er auch, wie sportlich das Aushängeschild des Kölner Senders wirklich ist. "Katja geht ja auch jeden Tag joggen. Ich sehe sie immer an unserem Haus vorbeilaufen", warnte der Musiker.

Für den verletzten Andreas Ehrlich sprang RTL-Aushängeschild Katja Burkard (60) in die Bresche. © RTL / Julia Feldhagen

Hatten viel Spaß - und am Ende auch Erfolg: Giovanni Zarrella, Michelle Hunziker und Jana Ina Zarrella. © RTL / Julia Feldhagen

Zuschauer fällen hartes Urteil über neue "Denn sie wissen nicht, was passiert"-Version