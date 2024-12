RTL setzt beliebtes TV-Format aus! Was hat Stefan Raab damit zu tun?

"Es stand früh fest und war immer klar, dass ein so aufwendiges Live-Musik-Event nicht jährlich stattfinden muss, aber durchaus in Zukunft nochmal ins Programm zurückkehren kann", erklärte ein Sprecher des Senders dem Evangelischen Pressedienst .

In diesem Jahr spielte Jimi Blue Ochsenknecht die Rolle von Judas. © Swen Pförtner/dpa

Bevor es "Die Passion" getroffen hat, hatte RTL auch schon bei Micky Beisenherz (47) und dessen Show "#beisenherz" den Rotstift angesetzt.

Jetzt fällt dem Mega-Deal von Raab wohl auch das bei Millionen Fans beliebte Oster-Spektakel zum Opfer.

Erstmals für Aufsehen hatte "Die Passion" am 13. April 2022 gesorgt. Damals war Musical-Darsteller Alexander Klaws (41) in die Rolle des Jesus von Nazareth geschlüpft und hatte die Geschichte der Bibel mit zahlreichen anderen Promis in der Essener Innenstadt in die Neuzeit transportiert. Im letzten Jahr fand das Event in Kassel statt.

Für einige Fans gilt der Sendestopp hingegen als harter, aber verkraftbarer Schlag. Nicht gerade wenige Zuschauer hatten sich im Rahmen der beiden Ausgaben via Social Media über "Die Passion" ausgelassen und die Beteiligten teilweise mit Spott und Häme übersät.

Auf eine Anfrage von TAG24 hat RTL bis zum Sonntagmittag noch nicht reagiert.