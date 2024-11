21.11.2024 19:28 RTL-Spendenmarathon gestartet: Diese Stars sitzen am Telefon

Köln - Der RTL-Spendenmarathon, eines der größten Charity-Ereignisse des Jahres, hat in Köln begonnen. Für einen Tag stellt der Privatsender sein Programm um, damit 24 Stunden lang für notleidende Kinder gesammelt werden kann. Der RTL-Spendenmarathon 2024 ist gestartet. (Archivfoto) © Rolf Vennenbernd/dpa Einmal pro Stunde wird live aus dem Spendenstudio gesendet. In diesem Jahr unterstützen live im Studio prominente Projektpatinnen und -paten wie Sarah Engels (32), Dagmar Wöhrl (70), Wotan Wilke Möhring (57), Max Giesinger (36), Maik Meuser (48) und Jan Hofer (74) die Charity-Sendung. "Gerade nach den langen Monaten der Pandemie brauchen viele Kinder unsere Hilfe noch mehr", sagte der Charity Gesamtleiter RTL, Wolfram Kons (60), laut Mitteilung. "Wir lassen auch die Familien in den Flutgebieten in Deutschland nicht im Stich, kümmern uns um Kinder mit Leukämie, Kinder mit angeborenen Herzfehlern und so viele weitere", sagte Kons, die jetzt mit der Hilfe der Zuschauerinnen und Zuschauer eine Chance auf eine bessere, Zukunft bekommen könnten.

