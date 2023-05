RTL verkündet großes Special! Diese Singles dürfen sich bald bei Take Me Out verlieben

RTL lässt die Singles von der Leine! Schon bald dürfen sich Ü40-Jährige in einer Spezialfolge von Take Me Out verlieben.

Von Maurice Hossinger

Köln - RTL hat am Freitag eine ganz besondere Ankündigung rausgehauen! Schon bald will der TV-Sender bei "Take Me Out" eine ganz bestimmte Zielgruppe miteinander verkuppeln.

Schon bald begrüßt Moderator Jan Köppen Ü40-Singles in der beliebten Kuppel-Show. © RTL / Stefan Gregorowius Wie es am heutigen Freitag hieß, sollen sich schon bald Ü-40-Jährige in dem beim Publikum beliebten Dating-Format Hals über Kopf in einen der 30 Kandidaten oder eine Kandidatin verknallen. "Sei dabei, bei der neuen Ausgabe Take Me Out - DAS Ü40 SPECIAL! 🤩", schrieb der Sender auf dem offiziellen Instagram-Account zur Show. Gepaart mit einem Schnappschuss von Moderator und Amor Jan Köppen (40), der das Zepter 2021 von Vorgänger Ralf Schmitz (48) übernommen hatte, sucht RTL ab sofort nach geeigneten Teilnehmenden. "Du bist über 40 Jahre alt und auf der Suche nach einer neuen Liebe? 🔎 Dann bist du jetzt bei Take Me Out genau richtig! Ergreife deine Chance, denn es ist höchste Zeit für Schmetterlinge im Bauch! 🦋" RTL Wie "ein Porno-Dreh": Kandidaten packen über RTL-Erotik-Reality "Stranger Sins" aus Wann genau das neue Special über die Bildschirme flackern soll, blieb allerdings noch ein Geheimnis.

Community nicht ganz einig über neues Special