Schock für NFL-Fans: Beliebter Kommentator verlässt RTL

Florian Schmidt-Sommerfeld (35) sagt Adieu zu RTL. © Instagram/floschmiso (Screenshot)

Für den Kölner Privatsender ein bitterer Rückschlag - immerhin galt Schmiso eigentlich als der legitime Erbe von Kult-Kommentator Frank Buschmann (60).

Der hatte RTL ebenfalls vor Beginn der vergangenen NFL-Saison den Rücken gekehrt. Nun folgt sein Kumpel.

"Wir arbeiten derzeit an der nächsten Ausbaustufe in unseren NFL-Übertragungen. Es wird daher einige Veränderungen geben, auf die sich die Fans sehr freuen dürfen", teilt RTL gegenüber BILD mit und ergänzt: "Dass Schmiso in der dritten Season nicht mehr dabei sein wird, können wir in dem Zusammenhang bestätigen."

Die Gründe für sein Aus hat der beliebte Kommentator, der über zwei Jahre für das Football-Format von RTL im Einsatz war und sogar die beiden letzten Super-Bowls betreuen durfte, derweil selbst mitgeteilt.