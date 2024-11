Sommermärchen reloaded: RTL zeigt exklusive Einblicke in die Heim-EM 2024

Die Dokumentation zeige hautnah, wie viel Spaß das gesamte DFB-Team bei aller Arbeit und Professionalität auch zwischen den Spielen gehabt habe und "wie sie uns alle wieder hinter sich vereinen konnten und welche Emotionen in den Stadien, vor den TV-Geräten und in Deutschland und ganz Europa entfacht wurden", führt die 45-Jährige weiter aus.

"Die EM in Deutschland war eine riesige Party, an der RTL als übertragender Sender mit großer Freude beteiligt war. Und auch wenn es für das Team von Julian Nagelsmann nicht zum ganz großen Wurf gereicht hat, freuen wir uns umso mehr, den unvergleichlichen Spirit dieses Sommers noch einmal aufleben zu lassen", erklärt Inga Leschek (45), Chief Content Officer RTL Deutschland, in einer Pressemitteilung.

Auch außerhalb des Platzes hatten die DFB-Stars viel Spaß. © RTL

"Wir hatten einen fantastischen Sommer, in dem ganz Fußball-Deutschland unsere Mannschaft durch das Turnier getragen hat. Auch wenn wir am Ende auf bittere Art und Weise im Viertelfinale ausgeschieden sind, haben wir mit unserem gemeinsamen Fußballfest etwas Großartiges erreicht. Dafür möchten wir uns bei allen Fans in Deutschland bedanken", so Andreas Rettig (61), Geschäftsführer Sport der DFB GmbH & Co. KG.

Daher freue man sich, gemeinsam mit der Produktionsfirma OMR Frames, Regisseur Tom Häussler und dem langjährigen TV-Partner der Männer-Nationalmannschaft, RTL, "diesen außergewöhnlichen Sommer noch einmal Revue passieren zu lassen".

Unter anderem gibt es zu sehen, wie die DFB-Stars die gesamte Bandbreite der Gesellschaft bewege.

So zum Beispiel beim gemeinsamen Fußballabend in einer Frauen-Haftanstalt, an einem Bundeswehrstützpunkt in Litauen und auf einem einsamen Leuchtturm an der Küste Ostfrieslands.