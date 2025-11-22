Andauernder TV-Quoten-Sturzflug von Stefan Raab: Jetzt reagiert RTL

Köln - Egal, welches Format Stefan Raab (59) zuletzt auf die Mattscheibe gebracht hat, interessiert hat es kaum jemanden. Jetzt hat RTL auf das Quoten-Debakel reagiert!

Inga Leschek (45) ist seit März 2023 Programmgeschäftsführerin für RTL und die Bezahl-Streamingplattform RTL+. © Rolf Vennenbernd/dpa

"Der Raab-Deal ist das Smarteste, was ich in meinem Leben gemacht habe", betonte RTL-Programmmanagerin Inga Leschek im Herbst 2024, kurz nachdem der Kölner Sender den sensationellen Fünf-Jahres-Vertrag mit dem Entertainer festgezurrt hatte.

Doch was ursprünglich als das Comeback des Jahrzehnts angepriesen wurde, mutiert immer mehr zum Sorgenkind. Hat sich die Meinung der 45-Jährigen zu ihrem vermeintlichen Mega-Coup inzwischen geändert? Die klare Antwort: Nein!

In einem Interview mit dem "Spiegel" stellt Leschek klar, dass sie und der Sender auch weiterhin an Raab glauben. "Die linearen Quoten sind maximal die Hälfte der Wahrheit", begründet sie ihren Standpunkt.

"Streaming-Performance" und "zeitversetzte Nutzung" würden bei der Bewertung der Zuschauer-Gunst stets ignoriert werden. Allerdings gibt RTL die Abrufzahlen offiziell nicht preis, weshalb sich die Aussagen der 45-Jährigen nicht überprüfen lassen.

Laut den Verantwortlichen findet Raab virtuell also offenbar sein Publikum - und das in einer Menge, die den Sender aktuell noch zufriedenstellt. In Wahrheit geht es den TV-Machern aber auch noch um etwas anderes: Aufmerksamkeit!