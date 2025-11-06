Sonja Zietlow machts möglich: Diese Promis sagen Dschungelcamp-Teilnahme zu
Köln - Wer zieht ins nächste Dschungelcamp? Über diese Frage wird aktuell mal wieder viel spekuliert. Gleich zwei Promis hat Moderatorin Sonja Zietlow jetzt eine "offizielle" Zusage entlocken können!
Als Star-Koch Frank Rosin (59) im Rahmen der neuen VOX-Show "Hensslers Dreamteam" am Herd ordentlich unter Druck gerät, platzt ihm eine unbedachte Äußerung heraus, welche die 57-Jährige sofort als Steilvorlage nutzt.
"Ich war noch nie so im Stress. Was ist denn das für 'ne Fernsehsendung? Ich komm' mir vor, als wenn ich für den Dschungel koche", erklärt der Dorstener lachend, während er bei tickender Uhr mit seinen Töpfen und Pfannen kämpft.
Diese Anspielung lässt Zietlow, die an diesem Abend durch die Sendung führt, natürlich nicht unkommentiert. Mit einem frechen Grinsen im Gesicht kontert sie: "Was habt ihr denn alle?" Dann schiebt sie noch hinterher: "Der Steffen wollte mal!"
Gemeint ist natürlich Rosins Koch-Kontrahent Steffen Henssler. Allerdings scheint der 53-Jährige nur mit einem halben Ohr zugehört zu haben. "Was?", hakt er sichtlich abgelenkt bei der Show-Gastgeberin nach. Zietlow klärt ihn gerne auf: "Zu mir nach Australien kommen!"
Steffen Henssler will nur mit Frank Rosin zusammen ins Dschungelcamp
In seinem Stress kontert der Hamburger daraufhin etwas unbedacht: "Nur mit Frank zusammen." Die beiden Star-Köche am Lagefeuer im australischen Busch? Dieser Gedanke sorgt beim Publikum für Lacher.
Und auch Zietlow zeigt sich von der Idee begeistert und erklärt: "Das würde lustig werden." Also macht sie kurzerhand Nägel mit Köpfen und fragt an die Adresse von Rosin: "Deal?" Der Star-Koch aus NRW nickt sofort und bestätigt die Anfrage mit einem deutlichen "Ja".
Ob es wirklich dazu kommt, dass sich Frank und Steffen mit Ratten, Spinnen und all dem anderen Ungeziefer ein Bett teilen, bleibt abzuwarten.
Noch ist nicht klar, welche Promis im kommenden Januar nach Down Under fliegen werden. Neben Ex-Spielerfrau Simone Ballack (49) war zuletzt auch über Vincent Gross (29) als Kandidat spekuliert worden. Letzterer hat eine mögliche Teilnahme inzwischen aber klar verneint.
Titelfoto: Bildmontage: RTL / Markus Hertrich (3)