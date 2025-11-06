Sonja Zietlow machts möglich: Diese Promis sagen Dschungelcamp-Teilnahme zu

Köln - Wer zieht ins nächste Dschungelcamp ? Über diese Frage wird aktuell mal wieder viel spekuliert. Gleich zwei Promis hat Moderatorin Sonja Zietlow jetzt eine "offizielle" Zusage entlocken können!

RTL-Allzweckwaffe Sonja Zietlow (53) führt beim Schwestersender VOX aktuell durch die Koch-Show "Hensslers Dreamteam". © RTL / Markus Hertrich

Als Star-Koch Frank Rosin (59) im Rahmen der neuen VOX-Show "Hensslers Dreamteam" am Herd ordentlich unter Druck gerät, platzt ihm eine unbedachte Äußerung heraus, welche die 57-Jährige sofort als Steilvorlage nutzt.

"Ich war noch nie so im Stress. Was ist denn das für 'ne Fernsehsendung? Ich komm' mir vor, als wenn ich für den Dschungel koche", erklärt der Dorstener lachend, während er bei tickender Uhr mit seinen Töpfen und Pfannen kämpft.

Diese Anspielung lässt Zietlow, die an diesem Abend durch die Sendung führt, natürlich nicht unkommentiert. Mit einem frechen Grinsen im Gesicht kontert sie: "Was habt ihr denn alle?" Dann schiebt sie noch hinterher: "Der Steffen wollte mal!"

Gemeint ist natürlich Rosins Koch-Kontrahent Steffen Henssler. Allerdings scheint der 53-Jährige nur mit einem halben Ohr zugehört zu haben. "Was?", hakt er sichtlich abgelenkt bei der Show-Gastgeberin nach. Zietlow klärt ihn gerne auf: "Zu mir nach Australien kommen!"