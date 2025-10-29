Frauke Ludowig bekommt Verstärkung: Sie ist die neue "Exclusiv"-Moderatorin
Köln - "Exclusiv"-Chefin Frauke Ludowig (61) bekommt Verstärkung in ihrem Team, denn ab 2026 ist Rebecca Mir (33) Teil des Moderations-Teams, wie RTL nun offiziell verkündete.
Die 33-Jährige, die in den letzten 13 Jahren als Moderatorin für das ProSieben-Magazin "taff" vor der Kamera stand und damit reichlich Erfahrung gesammelt hat, freut sich riesig auf die neue Herausforderung.
"Exclusiv ist für mich das Starmagazin schlechthin. Seit drei Jahrzehnten begeistert die Sendung mit spannenden Geschichten aus der Promi-Welt – geprägt von TV-Ikone Frauke Ludowig. Ich freue mich sehr, jetzt einen neuen Karriereschritt zu gehen und mich ganz meiner Leidenschaft, den Stars, zu widmen", offenbarte sie gegenüber dem Kölner Sender.
So sei die Mutter eines Sohnes "unglaublich stolz, ab 2026 neben Frauke durch die Sendung zu führen und Teil der RTL-Familie zu werden", wie sie vorab erklärte. Rebecca folgt damit auf Bella Lesnik (43), die seit 2015 Teil des Starmagazins war und jüngst ihren Ausstieg verkündet hatte.
Auch die "Exclusiv"-Chefin selbst freut sich auf die Zusammenarbeit mit Rebecca. "Ich kenne sie schon lange – und sie war auch meine Wunschkandidatin, um sie für Exclusiv zu gewinnen", verriet Frauke Ludowig.
Neue Moderatorin bei "Exclusiv": Rebecca Mir blickt auf reichlich Erfahrung zurück
Rebecca war im Jahr 2011 durch Heidi Klums (52) Model-Casting-Show "Germany's Next Topmodel" bekannt geworden. Sie belegte damals den zweiten Platz und setzte damit den Startschuss für eine erfolgreiche Karriere.
So arbeitete die gebürtige Aachenerin zunächst als Model, war auf internationalen Laufstegen und für Magazine wie die Cosmopolitan unterwegs, ehe sie 2012 ihre Fernsehkarriere bei ProSieben startete.
Rebecca war zudem in zahlreichen TV-Formaten zu sehen, tanzte unter anderem auch bei "Let’s Dance" mit, wo sie sich 2012 den zweiten Platz schnappte. Nun widmet sich die 33-Jährige an der Seite von Frauke Ludowig beruflich voll und ganz der Welt der Reichen und Schönen.
Wann genau die erste Folge mit Rebecca Mir als neue "Exclusiv"-Moderatorin über die Bildschirme flimmert, wurde noch nicht bekannt gegeben.
