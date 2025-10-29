Frauke Ludowig bekommt Verstärkung: Sie ist die neue "Exclusiv"-Moderatorin

Köln - "Exclusiv"-Chefin Frauke Ludowig (61) bekommt Verstärkung in ihrem Team, denn ab 2026 ist Rebecca Mir (33) Teil des Moderations-Teams, wie RTL nun offiziell verkündete.

Neben "Exclusiv"-Chefin Frauke Ludowig (61) führt ab 2026 auch Model und Moderatorin Rebecca Mir (33) durch das Starmagazin. © Felix Hörhager/dpa

Die 33-Jährige, die in den letzten 13 Jahren als Moderatorin für das ProSieben-Magazin "taff" vor der Kamera stand und damit reichlich Erfahrung gesammelt hat, freut sich riesig auf die neue Herausforderung.

"Exclusiv ist für mich das Starmagazin schlechthin. Seit drei Jahrzehnten begeistert die Sendung mit spannenden Geschichten aus der Promi-Welt – geprägt von TV-Ikone Frauke Ludowig. Ich freue mich sehr, jetzt einen neuen Karriereschritt zu gehen und mich ganz meiner Leidenschaft, den Stars, zu widmen", offenbarte sie gegenüber dem Kölner Sender.

So sei die Mutter eines Sohnes "unglaublich stolz, ab 2026 neben Frauke durch die Sendung zu führen und Teil der RTL-Familie zu werden", wie sie vorab erklärte. Rebecca folgt damit auf Bella Lesnik (43), die seit 2015 Teil des Starmagazins war und jüngst ihren Ausstieg verkündet hatte.

Auch die "Exclusiv"-Chefin selbst freut sich auf die Zusammenarbeit mit Rebecca. "Ich kenne sie schon lange – und sie war auch meine Wunschkandidatin, um sie für Exclusiv zu gewinnen", verriet Frauke Ludowig.