Moderator Elton ausgetauscht! Er ist der Neue bei "Du gewinnst hier nicht die Million"

Jan Köppen (41) ist vorerst der neue Spielleiter in Stefan Raabs (57) neuer Show "Du gewinnst hier nicht die Million".

Nach seiner Punktniederlage beim "Clark Final Fight" gegen Regina Halmich (47) verkündete Raab noch im Boxring, dass er ein neues Format bei RTL an den Start bringt. Lautes Gejohle schwappte daraufhin von den Rängen in Richtung Hallenmitte.

Als er überdies noch verkündete, dass sein ehemaliger "TV total"-Praktikant Elton (53) auch mit von der Partie sein wird, kannte der Jubel im PSD Bank Dome zu Düsseldorf keine Grenzen mehr. "Elton"-Sprechchöre schallten durchs weite Rund.

Insgesamt drei Ausgaben lang fungierte der 53-Jährige als Spielleiter, am Mittwoch warteten die Fans vergeblich auf ihr Idol. "Moderator Jan Köppen (41) übernimmt von Elton das Staffelholz", gab RTL in einer Mitteilung bekannt. Schluss. Aus. Vorbei.

Dass der gebürtige West-Berliner erst einmal nur für den Start von "DGHNDMBSR" eingeplant war, stand allerdings von Anfang an fest. Der Kölner Sender hatte im Vorfeld erklärt: "Wechselnde Gast-Moderatoren wachen immer wieder über die Spielrunden."

Von Sekunde eins an stimmte die Chemie zwischen Köppi und Raab. Als sich die beiden in einem Song-Quiz duellieren, hat das Duo sichtlich Spaß. Schlagfertigkeit ist ein großes Plus bei dem 41-Jährigen. An wen er den Staffelstab weitergeben wird, ist nicht bekannt.