Waschbär-Kadaver voller Maden: Leipziger Forensiker bringt Olivia Jones zum Würgen

Leipzig - Tote Menschen und Tiere werden unter freiem Himmel von der Natur zersetzt, bis nur noch Knochen übrig bleiben. Wie genau das aussieht, will auch Olivia Jones (53) mithilfe des Leipziger Entomologen Marcus Schwarz herausfinden. In der neuen RTL -Dokureihe " Sterben für Anfänger " kommt die schillernde Dragqueen mehrfach ans Würgen!

Olivia Jones (53) und Steffen Hallaschka (51) befassen sich in der sechsteiligen RTL-Reihe "Sterben für Anfänger" mit dem Tod. © RTL

Bei einem wissenschaftlichen Versuch des Instituts für Rechtsmedizin Leipzig auf einem Feld bei Jesewitz (Landkreis Nordsachsen) sollen die natürlichen Abläufe einer Leichenzersetzung im Freiland simuliert werden. Dafür wurde Schwarz ein toter Waschbär zur Verfügung gestellt.

Olivia Jones gibt sich vorab unbeeindruckt: "Ich glaube mal nicht, dass ich in Ohnmacht falle, wegen 'nem toten Waschbär. Das wird ja wohl nicht passieren." An dem mit einem Gitter abgesicherten Ablageort angekommen ändert sich ihre Meinung schnell: "Das riecht so extrem eklig, man hat auch so 'nen Würgereiz."

Die entstehenden Gerüche bestehen aus kurzkettigen Molekülen der Leichenzersetzung, stellen aber keine Gefahr dar.

Unter anderem im Kamera-Zeitraffer sieht man, wie das tote Tier im Laufe der Zeit aufbläht und von Tausenden Maden befallen wird. Diese stecken mit dem Kopf im toten Gewebe und atmen mit dem Hinterteil, wie Marcus Schwarz erklärt.

"Er wird natürlich noch ein bisschen mehr aufblähen, weil das Zwerchfell das noch begrenzt nach oben", weiß der forensische Entomologe, der deutschlandweit auch als Experte bei Tötungsdelikten eingesetzt wird.