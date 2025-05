Team Wallraff: Reporter decken Mega-Missstände in Deutschlands teuerster Flüchtlingsunterkunft auf

Berlin - Die Zustände sind fragwürdig, die Kosten immens: Auf dem früheren Flughafengelände in Berlin-Tegel befindet sich Deutschlands größte und teuerste Flüchtlingsunterkunft Deutschlands . Die Undercover-Reporter von "Team Wallraff" begaben sich auf Spurensuche.

Alles in Kürze

Eine RTL-Reporterin (r.) schleuste sich undercover ein. © RTL

Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache: Rund 1,2 Millionen Euro kostet dem klammen Land Berlin die Einrichtung - am Tag! Obwohl das bei circa 3000 Bewohnern rund 400 Euro pro Kopf macht, haben diese kaum etwas von der teuren Unterbringung. Bis zu vierzehn Menschen leben in Leichtbauhallen in sogenannten Waben. Ohne Türen, Zimmerdecken und, natürlich, ohne Privatsphäre.

Schlimmer noch: Viel Geld für die Unterkunft landet an anderer Stelle, wie die Recherchen des Teams des Kölner Investigativ-Journalisten Günter Wallraff (81) zeigen.



Eine RTL-Reporterin schleuste sich undercover als Betreuerin des Arbeiter-Samariter-Bunds (ASB) in Tegel ein, die ihr 3100 Euro plus Zuschläge zahlten. Nach Qualifikationen sei sie nicht gefragt worden. Dabei fielen ihre Eindrücke ernüchternd aus: Das Personal schien unbeschäftigt, die wenigen Aufgaben wirkten auf die Reporterin sinnlos.

"Eigentlich habe ich mich die ganze Zeit gelangweilt, saß herum und habe gewartet, dass der Tag herumgeht", lautete die traurige Bilanz der Reporterin.