TV-Hammer: Auch Laura Wontorra wirft hin! Beliebte RTL-Show erhält neue Moderation

Köln - Bei " Ninja Warrior Germany " weht bald ein frischer Wind am Mikrofon. Ab der neuen Staffel wird nämlich ein neues Moderationstrio durch die Sendung führen.

Sport-Kommentator Wolff-Christoph Fuss (49) ersetzt Frank "Buschi" Buschmann (61) ab sofort als Moderator bei "Ninja Warrior Germany". (Archivfoto) © Georg Wendt/dpa

In einem emotionalen Finale sagte Show-Urgestein Frank "Buschi" Buschmann (61) im vergangenen Jahr nach zehn erfolgreichen Jahren leise Lebewohl. Er wird in Zukunft durch Wolff-Christoph Fuss (49) ersetzt. Das hat RTL jetzt offiziell bekannt gegeben.

Der 49-jährige Sport-Kommentator rückt damit an die Seite von Jan Köppen (43), der dem Format weiterhin erhalten bleibt. Auch für die elfte Ausgabe verspricht der Sender wieder viele Emotionen, sportliche Top-Leistungen und Gänsehautmomente.

Eine weitere Veränderung wird es den Angaben des Senders zufolge aber auch am Parcours geben. Im Rahmen ihres "Let's Dance"-Aushilfsjobs am Freitag ließ Laura Wontorra die Bombe platzen und verkündete ebenfalls ihren Abschied von "Ninja Warrior Germany".

Mit viel Empathie und Expertise hatte die 37-Jährige sich in der zurückliegenden Dekade immer um die Athletinnen und Athleten gekümmert, freute sich im Erfolgsfall herzlich mit ihnen oder spendete Trost, wenn ein Hindernis die Oberhand behielt.