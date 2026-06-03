TV-Hammer! RTL holt Peter Kloeppel aus TV-Rente zurück
Köln - Paukenschlag bei RTL! Der Kölner Privatsender hat News-Legende Peter Kloeppel (67) aus der TV-Rente zurückgeholt.
Insgesamt 32 Jahre lang stand der studierte Diplom-Agraringenieur als Chefmoderator von "RTL aktuell" vor der Kamera. Nach über 4500 Sendungen führte er im August 2024 schließlich ein allerletztes Mal durch die Hauptnachrichten.
Seit seinem Ausstieg lebt Kloeppel zusammen mit seiner Familie in Florida (USA). Wie sein langjähriger Arbeitgeber jetzt offiziell verkündete, wird der 67-Jährige jedoch schon am kommenden Wochenende "ein besonderes On-Air-Comeback" feiern.
Demnach soll der gebürtige Frankfurter (Hessen) am Samstag, dem 6. Juni, beim Test-Länderspiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen die USA das RTL-Team vor Ort in Chicago unterstützen.
Zu sehen gibt es die Partie ab 20.30 Uhr (Anstoß) bei RTL und parallel im Livestream auf RTL+. Die ausführliche Vorberichterstattung des Live-Sport-Events beginnt im linearen TV bereits um 19.05 Uhr.
RTL verspricht "exklusive Einblicke aus dem WM-Gastgeberland"
Laut Mitteilung wird Kloeppel den Zuschauern "exklusive Einblicke aus dem WM-Gastgeberland USA liefern". Ihm zur Seite stehen Moderator Florian König (58), Experte Lothar Matthäus (65) und Kommentator Wolff-Christoph Fuss (49).
Gemeinsam berichtet das Quartett etwa darüber, "wie die Amerikaner auf die Weltmeisterschaft blicken und was deutsche Fans auf der ersten WM auf nordamerikanischem Boden seit 1994 erwartet".
Schon vor seinem "RTL aktuell"-Abschied hatte Kloeppel seine Arbeitsbelastung reduziert und erklärt, dass er in Zukunft mehr Zeit mit seiner Frau Carol und der gemeinsamen Tochter verbringen wolle. Seine Gattin ist Amerikanerin.
Komplett aus dem TV-Geschäft verabschiedet hat sich der 67-Jährige aber nie. So drehte er vor rund zwei Jahren etwa noch die RTL-Reportage "Peter Kloeppel: Wie lösen wir die Flüchtlingskrise?". Tägliche Sendungen wolle er laut eigener Aussage jedoch nicht mehr moderieren.
Titelfoto: Oliver Berg/dpa