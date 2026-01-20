Überraschung für alle Fans: RTL kommt mit neuem Format um die Ecke

Köln - RTL baut mit einem neuen Format sein Sportprogramm aus. Die bekannte Sportmoderatorin Monica Lierhaus (55) trifft die herausragendsten Trainer des deutschen Fußballs. Den Anfang macht Deutschlands Star-Coach der vergangenen Jahre.

Als ersten Gast wird Monica Lierhaus (55) Jürgen Klopp (58) in ihrer neuen Interviewreihe "Monicas Meistermacher" begrüßen. © RTL

Denn kein Geringerer als Jürgen Klopp (58) wird sich in der ersten Folge den Fragen der 55-Jährigen in ihrer neuen Interviewreihe "Monicas Meistermacher" stellen.

Klopp, der aktuell als Global Head of Soccer im Red-Bull-Kosmos tätig ist, dem unter anderem RB Leipzig angehört, führte den 1. FSV Mainz 05 2004 erstmals in die Bundesliga.

2008 beendete er nach 14 Jahren als Spieler und Trainer sein Kapitel bei den Rheinhessen und wechselte zu Borussia Dortmund.

Den BVB formte der 58-Jährige zu einem echten Spitzenklub in Europa. Nachdem er zunächst 2011 die Deutsche Meisterschaft gewinnen konnte, holte er mit dem Klub im Jahr 2012 das erste Double aus Meisterschaft und DFB-Pokal der Vereinsgeschichte.

2013 stand er mit den Borussen dann vor dem größten Erfolg seiner bisherigen Trainerlaufbahn, doch im UEFA-Champions-League-Finale musste sich der BVB dem FC Bayern München geschlagen geben.

Sowohl 2014 als auch 2015 führte er die Dortmunder ins DFB-Pokal-Finale, doch beide Male (1:2 n.V. gegen FC Bayern München, 1:3 gegen den VfL Wolfsburg) ging er als Verlierer vom Platz.