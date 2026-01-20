Überraschung für alle Fans: RTL kommt mit neuem Format um die Ecke
Köln - RTL baut mit einem neuen Format sein Sportprogramm aus. Die bekannte Sportmoderatorin Monica Lierhaus (55) trifft die herausragendsten Trainer des deutschen Fußballs. Den Anfang macht Deutschlands Star-Coach der vergangenen Jahre.
Denn kein Geringerer als Jürgen Klopp (58) wird sich in der ersten Folge den Fragen der 55-Jährigen in ihrer neuen Interviewreihe "Monicas Meistermacher" stellen.
Klopp, der aktuell als Global Head of Soccer im Red-Bull-Kosmos tätig ist, dem unter anderem RB Leipzig angehört, führte den 1. FSV Mainz 05 2004 erstmals in die Bundesliga.
2008 beendete er nach 14 Jahren als Spieler und Trainer sein Kapitel bei den Rheinhessen und wechselte zu Borussia Dortmund.
Den BVB formte der 58-Jährige zu einem echten Spitzenklub in Europa. Nachdem er zunächst 2011 die Deutsche Meisterschaft gewinnen konnte, holte er mit dem Klub im Jahr 2012 das erste Double aus Meisterschaft und DFB-Pokal der Vereinsgeschichte.
2013 stand er mit den Borussen dann vor dem größten Erfolg seiner bisherigen Trainerlaufbahn, doch im UEFA-Champions-League-Finale musste sich der BVB dem FC Bayern München geschlagen geben.
Sowohl 2014 als auch 2015 führte er die Dortmunder ins DFB-Pokal-Finale, doch beide Male (1:2 n.V. gegen FC Bayern München, 1:3 gegen den VfL Wolfsburg) ging er als Verlierer vom Platz.
30-minütige Langfassung auf dem YouTube-Kanal von RTL
Im Oktober 2015 übernahm der gebürtige Stuttgarter dann den englischen Traditionsklub FC Liverpool, der zu diesem Zeitpunkt auf dem zehnten Platz in der Premier League stand.
Wieder konnte er mit seiner Mannschaft zwei Endspiele erreichen - erneut gingen beide verloren. Zunächst unterlag man Manchester City im Elfmeterschießen im Ligapokal-Finale, dann musste man sich im UEFA-Europa-League-Finale dem FC Sevilla geschlagen geben (1:3).
Auch sein drittes europäisches Finale im Jahr 2018 beendete Klopp als Verlierer. Gegen Real Madrid setzte es eine 1:3-Pleite.
Am 1. Juni 2019 durfte der heute 58-Jährige den Henkelpott dann endlich in die Höhe recken: Gegen Tottenham Hotspur setze sich der LFC mit 2:0 durch. Anschließend holte er sich noch den UEFA Super Cup sowie die FIFA-Klub-Weltmeisterschaft.
2020 führte er den FC Liverpool dann zur ersten Meisterschaft seit 1990. Dies brachte ihm am Ende des Jahres auch die Auszeichnung zum FIFA-Welttrainer des Jahres.
Das Gespräch von Monica Lierhaus und Jürgen Klopp wird in der Nacht zum 21. Januar um 0.25 Uhr im "RTL Nachtjournal Spezial" bei RTL ausgestrahlt. Zudem wird es in Kürze eine 30-minütige Langfassung auf dem YouTube-Kanal von "RTL Sport" zu sehen geben.
Titelfoto: RTL