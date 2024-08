Überraschung nach Abschiedsankündigung: Neuer Job für Peter Kloeppel bei RTL

Köln - Eigentlich sollen Peter Kloeppel (65) und Ulrike von der Groeben (67) nach 30 Jahren am 23. August letztmals bei "RTL Aktuell" zu sehen sein. Doch jetzt sorgt der Kölner Privatsender für eine Überraschung.

Journalist Peter Kloeppel (65) wird in Zukunft nicht mehr bei "RTL Aktuell" zu sehen sein. © Oliver Berg/dpa

Denn wie der Sender berichtet, bekommt der 65-jährige Moderator eine neue Nachrichtensendung. "Alles, was du wissen musst – in 90 Sekunden" wird das neue Format heißen und zweimal täglich auf dem Streaminganbieter RTL+ laufen. Damit will der Sender seinen Onlinedienst weiter stärken.



Die beiden Ausgaben laufen immer um 12 Uhr und 20 Uhr. Dann will man das Publikum immer über die wichtigsten Neuigkeiten des Tages informieren.

Anders jedoch am Wochenende und an Feiertagen: Dort gibt es lediglich eine Ausgabe, die um 20 Uhr gesendet wird.

Die Nachrichtensendung wird exklusiv auf dem Streamingdienst zu sehen sein.

In der ersten Woche wird "RTL Aktuell in 90 Sekunden" dann sogar noch von Peter Kloeppel moderiert. Anschließend verabschiedet sich der 65-Jährige endgültig aus dem News-Geschäft.