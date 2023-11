Überraschung! RTL startet nächstes Jahr Spin-off dieser beliebten Soap

Der Kölner Privatsender plant einen Ableger von "GZSZ". © Thomas Banneyer/dpa

Das teilte die Sendergruppe am Freitag der Deutschen Presse-Agentur mit. 26 Folgen werden demnächst in Berlin gedreht. Im Zentrum steht eine Gruppe Jugendlicher in der Hauptstadt. Es geht zum Beispiel ums Skaten und die erste Liebe.

Super-RTL-Geschäftsführer Thorsten Braun teilte mit, dass man von der "enormen Strahlkraft der Marke GZSZ" profitieren werde. Mit Themen wie Sport, Musik und der ersten Liebe, so der Medienmanager, richte sich die Serie gezielt an die "etwas älteren Kids".

Bei der ausführenden Produktionsfirma UFA Serial Drama weist Produzentin Helga Löbel darauf hin, dass es wichtig sei, Kindern mehr Raum zu geben und ihnen Gehör zu verschaffen: "Sie werden gesellschaftlich und auch im Fernsehen zu selten in den Mittelpunkt gestellt." Für den Kölner Kindersender ist es nach "Woozle - Die Serie" die zweite eigenproduzierte fiktionale Reihe.