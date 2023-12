Volles Programm zu Weihnachten: Diese TV-Highlights bei RTL dürft Ihr nicht verpassen

Und auch am heutigen Heiligabend geht es sehr weihnachtlich weiter. Seit den frühen Morgenstunden zeigt RTL gleich sechs Weihnachtsfilme. Das Highlight dabei: " Das Wunder von Manhattan ", ein Film aus dem Jahr 1994. Dieser läuft heute um 13.05 Uhr sowie am morgigen 1. Weihnachtstag um 8.20 Uhr.

Scott Calvin (gespielt von Tim Allen, 70) wird über Nacht zum Santa Clause. Ganz zur Freude seines Sohnes Charlie (Eric Lloyd, 37). © RTL / The Walt Disney Company

Doch am heutigen Sonntag gibt es auch eine Besonderheit: Denn der Kölner Sender hält seit diesem Jahr die Rechte an der NFL. Und da in den USA am Tag vor Weihnachten traditionell Football gespielt wird, überträgt RTL auch heute ab 19.05 Uhr bis in die Nacht hinein zwei Spiele exklusiv.

Ein weiteres Film-Highlight, das an Weihnachten nicht fehlen darf, zeigt RTL am 26. Dezember. Um 8.30 Uhr läuft der erste Teil von "Santa Clause" (1994). Doch damit nicht genug: Der zweite und dritte Teil folgt direkt im Anschluss.

Dazu bringt der Kölner TV-Sender erstmals "Neue Geschichten vom Pumuckl" im Free-TV. Insgesamt 13 Folgen werden von der Familienserie, die auf der erdachten Reihe von "Meister Eder und sein Pumuckl" basiert, am 1. und 2. Weihnachtstag gezeigt.

Den Abschluss der TV-Highlights bei RTL macht das "Wer wird Millionär?"-Weihnachts-Special, welches am 26. Dezember ab 20.15 Uhr läuft.