Vom Publikum einst gekreuzigt: RTL bringt "Die Passion" zurück!

RTL hat angekündigt, zu Ostern 2024 "Die Passion" zurück ins TV bringen zu wollen. © RTL

In der documenta-Stadt sollen an Ostern zum zweiten Mal nach 2022 wieder zig Prominente aus Funk- und Fernsehen auf einer spektakulären Bühne die letzten Tage im Leben von Jesus Christus inszenieren und mit Popsongs in die heutige Zeit transferieren.



Im vergangenen Jahr war bei der Live-Übertragung, die damals noch in Essen stattfand, das mutmaßlich größte Fremdscham-Event des Jahres herausgekommen - zumindest was die Meinung der Zuschauer in den sozialen Netzwerken angeht.

Gleich die erste Musik-Einlage mit Alexander Klaws (40) in der Rolle des Jesus, der samt seiner Jünger - unter anderem Gil Ofarim (41) - im Bus ein Lied performt, sorgte bei unzähligen Userinnen und Usern für Unbehagen.

Für die Neuauflage hat der Kölner Privatsender erneut einen überraschenden Cast angekündigt hat. Unter anderem übernimmt der deutsche Schauspieler Hannes Jaenicke (63) die Rolle des Erzählers und löst damit Thomas Gottschalk (73) ab.