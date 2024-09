RTL-Hammer! "Let's Dance"-Legende Joachim Llambi hat plötzlich diesen neuen Job

Köln - Knallhart-Kritiker Joachim Llambi (60) wird neben seiner Tätigkeit als " Let's Dance "-Juror zukünftig auch noch in einer völlig ungewohnten Umgebung bei RTL zu sehen sein!

Tauscht Llambi jetzt das gebohnerte Parkett gegen den grünen Rasen ein? Nicht ganz! Der vor allem bei Prominenten gefürchtete Wertungsrichter wird den Football-Fans beim Opening der Sendung im Studio "The Greatest Show" präsentieren.

Mit American Football hätten den ehemaligen Profi-Turniertänzer wohl die allerwenigsten in Verbindung gebracht. © Rolf Vennenbernd/dpa

Im Anschluss überträgt RTL das Kräftemessen zwischen den Philadelphia Eagles und den Tampa Bay Buccaneers (19 Uhr) sowie das Duell zwischen den Los Angeles Chargers und den Kansas City Chiefs (22.25 Uhr) live im Free-TV.

Noch nicht genug Football? Kein Problem! Bereits am Samstag, also einen Tag zuvor, wird auf der Streamingplattform RTL+ ganz exklusiv Llambis neuer Film mit dem klangvollen Namen "Touchdown Tango" zu sehen sein.

Wie es aus Senderkreisen heißt, erklärt der ehemalige Profi-Turniertänzer den Zuschauerinnen und Zuschauern darin, was ein First Down ist, wie ein Touchdown funktioniert und wie viele Punkte man etwa für ein Field Goal bekommt.

Mit dem Machwerk sollen vor allem neue Football-Fans gewonnen werden, die bislang entweder noch gar nicht oder nur geringfügig mit dieser faszinierenden Sportart in Kontakt getreten sind. Insgesamt wird es sieben Folgen von "Touchdown Tango" geben.