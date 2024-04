Wegen Elton-Aus: RTL schießt gegen Konkurrent ProSieben

Köln - Jetzt mischt sich auch RTL in die Diskussion um den Elton-Rauswurfs ein! Und der Kölner Sender nimmt den 53-Jährigen in Schutz.

Elton (53) ist nicht mehr für ProSieben tätig. © Lennart Preiss/dpa

"Wir lieben Elton. Und wenn er jetzt auf einmal ein bisschen mehr Zeit hat, dann wird ihn die RTL-Family natürlich mit offenen Armen empfangen. Unser Publikum hat ihn schon ins Herz geschlossen", so RTL-Programmgeschäftsführerin Inga Leschek (46).

Zudem kontert sie ProSieben-Chef Hannes Hiller (53): "Elton hat in der Vergangenheit immer für verschiedene Vereine gespielt. Das war für alle Beteiligten, die mit ihm gearbeitet haben, auch total in Ordnung. Wenn ProSieben da jetzt die Strategie wechselt, auch fair enough. Aber wenn es um Fußballvergleiche geht, dann sind wir eher Bayer Leverkusen als die Bayern."

Denn der 53-Jährige hatte den Rausschmiss des beliebten Moderators mit einer kruden Erklärung verteidigt.

"Ich versuche es mal mit einem Bild aus dem Fußball: Wenn jemand seit Jahren regelmäßig für den BVB aufläuft, aber dann immer häufiger im Fanblock den FC Bayern anfeuert, stellt sich doch zwangsläufig eine Frage: ‘Wann ist die richtige Zeit für einen Vereinswechsel?", hatte er gegenüber dem Medienmagazin "DWDL" gesagt.