"Wer wird Millionär?": Publikums-Klugscheißer rettet sich mit Ach und Krach

Köln - Zum Auftakt der Drei-Millionen-Euro-Woche beim RTL -Quiz " Wer wird Millionär " durften am Montagabend ausschließlich von ihren Familien und Freunden als "Klugscheißer" betitelte Kandidaten ihr Wissen unter Beweis stellen. Einer davon hatte schon in früheren Sendungen Moderator Günther Jauch (68) zum Staunen gebracht.

Die Erleichterung stand Niclas Schell (33) aus Remagen ins Gesicht geschrieben: Der Ausbildungsberater hatte sich trotz einiger Schwierigkeiten am Montagabend 16.000 Euro im WWM-Spezial erspielt. © RTL/Guido Engels

Und der durfte direkt als Erster auf den "heißen Stuhl": Niclas Schell (33) aus Remagen (Rheinland-Pfalz) war, wie kurz darauf klar wurde, nämlich schon öfter im WWM-Studio, allerdings nur als Zuschauer im Publikum.

Dabei stellte er sein Können jedoch mehrfach eindrucksvoll als Zusatzjoker unter Beweis, als er insgesamt fünf Kandidaten immer die richtige Antwort auf die ihm gestellten Fragen nennen konnte. "Na mal sehen, wie weit es Sie trägt, wenn Sie nur für sich sprechen", meinte Quizmaster Jauch darauf am Montag.

Als der Ausbildungsberater also selbst in der Mitte Platz nehmen durfte, lief es dann aber auf einmal nicht mehr ganz so reibungslos. Schon bei der 1000-Euro-Frage geriet der 33-jährige Familienvater ins Wanken. Auf "Wo herrscht vielerorts ein munteres und dabei nicht immer legales Hin und Her? A: grüne Grenze, B: lila Linie, C: schwarze Schwelle oder D: roter Rand", brauchte er direkt den Publikumsjoker. Die stimmten dann relativ klar mit 89 Prozent für die korrekte Lösung A.

Bis zur 32.000-Euro-Frage gingen dann alle weiteren Joker drauf, bis er schließlich vorzeitig ausstieg. Damit hat er aber zumindest am Donnerstag noch eine kleine Chance auf einen noch größeren Gewinn im Finale um drei Millionen Euro.

Denn um dorthin zu kommen, muss man als Kandidat in dem WWM-Spezial zuvor mindestens 16.000 Euro gewonnen haben. Das hatte Niclas Schell damit erreicht, wenn auch lange nicht so souverän, wie viele Zuschauer vielleicht vorher dachten.