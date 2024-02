Sabrina Amali ist "Die Notärztin": Nicht noch eine Arztserie! Oder doch?

Basel - Ob "In aller Freundschaft", "Bettys Diagnose" oder "Der Bergdoktor" - Arztserien gibt es in Deutschland wie Sand am Meer. Am heutigen Dienstag geht mit "Die Notärztin" eine weitere Produktion an den Start. Allerdings sei diese mit keinem anderen Format vergleichbar, betont Hauptdarstellerin Sabrina Amali (32).