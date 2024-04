Sachsen-Frage killt ersten "Wer wird Millionär?"-Gewinner: Brisant-Frauen schlagen zu!

Leipzig/Hamburg - "Zwei wunderbare Damen, die unseren Olymp herausfordern": So kündigte Esther Sedlaczek (38), Moderatorin des " Quizduell-Olymp ", das Team Brisant, bestehend aus Kamilla Senjo (49) und Marwa Eldessouky (41), an. Ausgerechnet bei einer Ossi-Frage gab es aber konträre Meinungen mit einem Thüringer.

Quizzten am Freitagabend: Die Brisant-Moderatorinnen Kamilla Senjo (49, l.) und Marwa Eldessouky (41). © ARD/Uwe Ernst

Senjo und Eldessouky zockten zuerst in der Kategorie "Die 90er" gegen Prof. Dr. Eckhard Freise (79). Ausgerechnet er bekam die Frage gestellt, welche Kultsendung am 3. September 1999 Premiere feierte. Gesucht war "Wer wird Millionär?" und damit die Show, in der Freise im Jahr 2000 als Erster überhaupt den Hauptgewinn von damals noch einer Million D-Mark einsackte.

Erstmals den Quiz-Professor in der Tasche hatten die Ladys, als es um einen Trick ging, wie Rotwein direkt nach dem Öffnen sein volles Aroma entfaltet.

Während sich Freise fälschlicherweise für "15 Sekunden in die Mikrowelle stellen" entschied, nahmen die Moderatorinnen "im Mixer mixen, bis er aufschäumt" - und behielten damit Recht.

Zusammen waren die Brisant-Frauen fast unschlagbar, gerieten nie ins Hintertreffen.