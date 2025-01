Sächsische Plus-Size-Braut setzt auf Korsage und Glitzer: "Stehe schon gerne im Mittelpunkt"

Denn an Franzis Kleid muss viel los sein. Glitzer, Spitze, Korsage, Schleppe! Hauptsache, es ist extravagant genug für die 36-Jährige.

Franzis Konfektionsgröße ist theoretisch also überhaupt kein Problem, praktisch hat die Ausstatterin allerdings nur zwei Kleider, die auf die Beschreibung der Braut passen.

Franzi sucht in der VOX-Doku " Zwischen Tüll und Tränen " vor allem eines: ein Kleid, das ihre Kurven betont.

Besonders nach einem Kleid sind ihre Freundinnen hin und weg. © Screenshot RTL+

Die Suche fängt jedoch nicht gut an, da Franziska an dem ersten Kleid so ziemlich alles bemängelt.

Elisa legt also ihre ganze Hoffnung in das zweite und tatsächlich: "Das schreit meinen Namen", stellt Franzi erfreut fest.

Also schnell rein in das Fit-and-Flare und raus zu den Freundinnen. Die sind sichtlich baff und bekommen im ersten Moment nur ein aufgeregtes Quietschen raus.

Doch es ist ein anderes Teil, welches ihre Begleiterinnen komplett zum Ausrasten bringt. Eine verspielte A-Linie mit Korsagenoberteil lässt ihr Herz höher schlagen. "Oh, mein Gott, das ist mega schön", freuen sie sich mehr als die angehende Braut selbst.

Franzis Entscheidung ist allerdings schon gefallen. "Also das ist mega schön, aber das ist es nicht", verkündet sie und entscheidet sich für ihren eigentlichen Favoriten.