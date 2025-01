Schandfleck Platte? Wie die alten DDR-Bauten doch noch weiter existieren können

Leipzig/Halle (Saale) - Egal ob in Leipzig oder Halle (Saale) - in vielen ostdeutschen Städten findet man heute verlassene Plattenbauten. Was zu DDR-Zeiten noch begehrte Objekte waren, ist den Menschen nun vielerorts ein Dorn im Auge. "MDR Umschau" hat sich mit zwei Beispielen befasst.